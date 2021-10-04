شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. مناظر بانورامية للأرض من محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدور رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) على ارتفاع 250 ميلاً (402 كيلومترًا) فوق الأرض، ويتمتعون بمنظر فريد يحسد عليه لكوكبنا.

شارك رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه، الموجود على محطة الفضاء الدولية منذ أبريل، بانتظام صورًا رائعة يلتقطها من قبة المحطة، وهي وحدة من سبع نوافذ توفر مناظر بانورامية للأرض وما وراءها.

بينما تُظهر معظم لقطات Pesquet سمات مادية مثل السواحل والمدن والغرائب ​​العرضية، فإنه يبحث أيضًا عن الظواهر الطبيعية مثل الشفق القطبي وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

نظر Pesquet من القبة إلى أحد هذه المشاهد غير العادية، وعلق في تغريدة: "لم أر قط شفقًا مثل هذا تمامًا"، بمجرد انتشار الخبر، انضم إليه أعضاء طاقم محطة الفضاء الدولية الستة الآخرين للاستمتاع بالمشهد الرائع. قال رائد الفضاء في تغريدته: "سرعان ما تشكلت حفلة مشاهدة الشفق في القبة مع الطاقم".

أمسك بيسكيه بسرعة بإحدى كاميرات المحطة لالتقاط صورة للشفق القطبي ، والتي قام بتضمينها في تغريدته.

عند النظر إلى الصورة، يبدو أن رائد الفضاء قد انغمس في شدة الشريط الأخضر المنتشر عبر الغلاف الجوي للأرض، بالإضافة إلى الخلفية الجميلة للنجوم، حيث يتحد كلا الجزأين لخلق رؤية أخرى لكوكبنا.

يحدث الشفق القطبي عندما تصطدم جزيئات العواصف الشمسية بالغازات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض، ويؤدي التفاعل أحيانًا إلى عروض رائعة من الضوء الساطع الملتف فوق سطح الأرض.

بينما يمكن أيضًا الاستمتاع بالمشهد من terra firma - خاصة في أماكن بعيدة في الشمال مثل ألاسكا وكندا وأيسلندا وجرينلاند والنرويج والسويد وفنلندا، وفي أقصى الجنوب في تسمانيا ونيوزيلندا - فإن المنظر من محطة الفضاء يوفر منظور خاص يقدم نظرة جديدة على مثل هذه الأحداث التي تحدث بشكل طبيعي.

كشف Pesquet مؤخرًا كيف تمكن من التقاط جميع لقطات الأرض المذهلة، ومعظمها مأخوذ من Cupola باستخدام معدات كاميرا احترافية ومجموعة من العدسات المختلفة.