أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للطب 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل، اليوم الإثنين، عن فوز العالمان الأمريكيان ديفيد جوليوس وأرديم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب لعام 2021 عن اكتشافهما في مجال مستقبلات الحرارة واللمس.

وحصل العالمان الأمريكيان على الجائزة تقديرا لاكتشافاتهما على صعيد مستقبلات الحرارة واللمس، على ما أعلنت اللجنة المسؤولة عن هذه المكافآت العريقة في سنوكهولم الاثنين.

وقالت اللجنة إن الاكتشافات الرائدة للفائزَين بجائزة نوبل هذا العام "سمحت لنا بفهم كيف يمكن للحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية أن تحفز النبضات العصبية التي تسمح لنا بإدراك العالم والتكيف معه“.

وافتتح موسم نوبل، اليوم الإثنين، مع تصدر رواد البحوث المتعلقة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال (إم آر إن إيه) والبحوث المرتبطة بعمل الجهاز المناعي لائحة المرشحين للفوز بجائزة الطب، على أن يستمر أسبوعا فيما ترخي الجائحة بظلالها عليه.

وكانت قد أعلنت مؤسسة ”صندوق نوبل“ عن منح جوائز نوبل في عام 2021 في البلدان التي يوجد بها الفائزون، بدلاً من إقامة حفل في ستوكهولم، وذلك في ظل استمرار جائحة فيروس ”كورونا“.

يشار إلى أن المخترع السويدي ألفريد نوبل، مبتكر الجوائز، قال في وصيته إن الجوائز يجب أن تقدم لأولئك الذين عملوا من أجل ”خير البشرية“.

وعادة ما تنتظر اللجان المكلفة باختيار الفائزين بجوائز العلوم مرور سنوات أو حتى عقود للتمكن من تقييم التأثير الفعلي لاكتشاف ما قبل منح القائمين عليه جائزة نوبل.

جدير بالذكر أن قيمة الجائزة التي تمنحها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم تبلغ 10 ملايين كرونة سويدية (1.15 مليون دولار).