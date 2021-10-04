شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الحد الأدنى من متطلبات تثبيت Windows 11 على جهاز كمبيوتر شخصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تقرير لـCNBC أن ويندوز 10 لم يكن الإصدار الأخير من ويندوز، حيث أعلنت مايكروسوفت عن إصدار Windows 11.

وسيكون Windows 11 مجانيًا لجميع مستخدمي Windows 10، ويتضمن مجموعة كاملة من الميزات الجديدة وتحسينات على الإصدار الحالي من Windows.

وتتوقع شركة Microsoft أن تبدأ شحن Windows 11 في 5 أكتوبر لأجهزة الكمبيوتر الجديدة والحالية، ولن يتم تقديمه إلا على أجهزة الكمبيوتر الحالية إذا كانت مؤهلة من خلال تلبية متطلبات نظام Windows 11.

الحد الأدنى من متطلبات النظام لتثبيت نظام تشغيل Windows 11 على جهاز كمبيوتر شخصي:

-المعالج: 1 جيجاهرتز (GHz) أو أسرع من نواتين أو أكثر على معالج 64 بت متوافق أو نظام على شريحة (SoC).

- ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت (GB).

- التخزين: جهاز تخزين بسعة 64 جيجابايت أو أكثر.

-برنامج النظام الثابت: UEFI، قادر على التمهيد الآمن.

- الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM) إصدار 2.0.

-بطاقة الرسومات: متوافق مع DirectX 12 أو إصدار أحدث مع برنامج التشغيلWDDM 2.0.

- الشاشة: شاشة عالية الدقة (720 بكسل) أكبر من 9 بوصات قطريًا، 8 بت لكل قناة لون.

- اتصال الإنترنت وحساب Microsoft‏.

وأحد أهم الإعلانات كجزء من Windows 11 هو أن Microsoft تقوم ببناء متجر تطبيقات جديد تمامًا، ويتميز تطبيق Microsoft Store الجديد بواجهة مستخدم سلسة جديدة تتطابق مع بقية نظام التشغيل Windows 11.

بالإضافة إلى وجود طرق جديدة للتواصل من خلال استخدام Microsoft Teams، فيمكنك الاتصال والدردشة مجانًا مع الأشخاص بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه.

كما يوفر نظام Windows الجديد أفضل الطرق لممارسة الألعاب.