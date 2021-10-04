شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا حل بعملة الإيثريوم الرقمية خلال شهر سبتمبر الماضى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان سبتمبر شهرًا قاسيا بالنسبة لمستثمري العملات المشفرة، لا سيما أولئك الذين يراهنون كثيرًا على عملة الإيثريوم.

وانخفضت الإيثريوم بنسبة 13% خلال شهر سبتمبر، وهو ثاني أكبر انخفاض شهري لها في العام الماضي، بعد انخفاضها بنسبة 16% فقط في يونيو وفقا لما نقلته CNBC، وانخفضت البتكوين بنسبة 7% في سبتمبر.

ومن الصعب ربط تحركات الأسعار على المدى القصير بأي حدث محدد، ومع الارتفاع التاريخي في العملات المشفرة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، من المتوقع حدوث بعض التراجعات.

ولا تزال عملة الإيثريوم، ثاني أكثر العملات المشفرة قيمة بعد البتكوين، مرتفعة بنحو 830% في العام الماضي.

يُذكر أن المستثمرون يشترون الآن عند الانخفاض في سبتمبر.

وفي يوم الجمعة، اليوم الأول من شهر أكتوبر، ارتفع كل من الإيثر والبتكوين بما يزيد عن 9%.