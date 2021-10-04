طريقة للعثور على هاتفك الآيفون حتى لو كان مغلقا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - في بعض الأحيان قد تنسى أين وضعت هاتفك الذكي، لذلك يعد تطبيق “جِد آيفوني” (Find My iPhone) من شركة “آبل” (Apple) ميزة مفيدة للغاية ومطمئنة للمستخدمين الذين يخشون سرقة أجهزتهم الثمينة، حيث تتيح تحديد موقع الهاتف المفقود (أو المسروق) حتى تتمكن من استعادته (أو الاتصال بالسلطات، إذا كان ذلك أكثر أمانًا).

ومع إضافة التطبيق إلى إضافات متنوعة أخرى مثل “آيرتاج” (AirTags)، أصبحت التقنية أكثر فائدة، بحسب مجلة “ذا فيرج” (the verge) الأميركية.

والآن جلب نظام تشغيل آبل الجديد “iOS 15” القدرة على تحديد موقع هاتفك حتى إذا نفدت البطارية أو تم إيقاف تشغيله، وإذا كان لديك الهاتف المناسب أصبحت ميزة تطبيق “جِد آيفوني” (Find My) أقوى.

ستتمكن من تحديد موقع هاتف مغلق إذا كان لديك أي من الأجهزة التالية:

آيفون 11

iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 / iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max

iPhone13 / iPhone13 mini

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max

وستعرف أن هذه الميزة نشطة في هاتفك إذا رأيت ملاحظة عند إغلاق هاتفك تنص على جعل هاتفك قابلا للإيجاد حتى بعد إغلاقه (iPhone Findable After Power Off).

قم بتنشيط “جد هاتفي” (FIND MY)

إذا كنت مستخدمًا جديدًا لجهاز آيفون (iPhone) أو لم تقم أبدًا بإعداد تطبيق جد هاتفي حتى الآن، فإليك الطريقة التي تبدأ بها:

انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك، واضغط على اسمك

اضغط على “Find My iPhone”.

شغّل “Find My iPhone”.

إذا قمت بالترقية إلى (iOS 15)، فيمكنك أيضًا تنشيط خيار “العثور على شبكتي” (Find My network)، والذي سيتيح لك العثور على هاتفك حتى إذا كان غير متصل بالإنترنت.

“إرسال آخر موقع”

سيُرسل موقع iPhone الخاص بك إلى حساب Apple الخاص بك عندما توشك البطارية على النفاد.

وإذا لم تتمكن من العثور على iPhone الخاص بك، فيمكنك تتبعه إما باستخدام تطبيق “جد هاتفي” على جهاز Mac (أو iPhone آخر، إذا كان لديك جهاز آخر) أو على أي متصفح بالانتقال إلى iCloud.com/find وتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل Apple الخاص بك.

إذا كنت تستخدم تطبيق Find My، فستحصل بشكل أساسي على الميزات نفسها (باستثناء شكل أكثر إرضاءً من الناحية الجمالية)، جنبًا إلى جنب مع اتجاهات الخريطة حول كيفية الوصول إلى هاتفك.

نعم، إذا كنت تستخدم “iOS 15” على جهاز iPhone الخاص بك، فستتمكن من تحديد موقعه حتى إذا نفدت طاقة البطارية أو تم إيقاف تشغيله.