السلفادور تقوم بتعدين بيتكوين باستخدام الطاقة من البراكين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - بدأت السلفادور بتعدين بيتكوين باستخدام الطاقة من بركان، وفقاً للرئيس نايب بوكيلي.

وجاء في المقال الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” من “ديلي ميل”: قام رجل الأعمال السابق، الذي تم انتخابه في 2019، بالتغريد في وقت مبكر من صباح الجمعة بأنّ البلاد نجحت في استخراج 0.00599179 بيتكوين، أو حوالي $269، من الطاقة الحرارية الأرضية.

يأتي إعلان بوكيلي بعد بضعة أسابيع فقط من قبول بيتكوين كعملة قانونية في البلاد في 7 أيلول.

تعرف السلفادور بالعامية باسم “أرض البراكين”، مع 20 بركاناً يحتمل أن تكون نشطة تمتد على طول البلاد.

تتلقى دولة أمريكا الوسطى أكثر من 20 في المائة من إجمالي طاقتها من مصادر الطاقة الحرارية الأرضية، وفقاً لرابطة التجارة الدولية الأمريكية.

في 6 أيلول، قبل يوم واحد من تبنيها بشكل قانوني العملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم، اشترت السلفادور 400 بيتكوين بقيمة حوالي 20.9 مليون دولار.

في اليوم التالي، عندما دخلت السياسة حيز التنفيذ، انخفض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له في شهر تقريباً، من 52,000 إلى أقل من $43,000.

بوكيلي، الذي كان في السابق عمدة العاصمة سان سلفادور، أعلن لأول مرة عن خططه في تموز، مما أثار الجدل والعديد من الاحتجاجات في سان سلفادور.

لقد غرد بأنّLaGeo SA de CV، الأداة الكهربائية الحرارية الأرضية التي تديرها الدولة، قد تم توجيهها لوضع خطة لعمليات تعدين البيتكوين ” مع طاقة رخيصة جداً ونظيفة بنسبة 100 ٪ ومتجددة بنسبة 100 ٪ أي بصفر انبعاثات من البراكين.

تمت الموافقة على مشروع قانون بوكيلي بسرعة من قبل الجمعية التشريعية بعد ثلاثة أيام من تقديمه.

وافقت “أثينا بيتكوين” على استثمار مليون دولار لتثبيت 1500 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، والتي يمكنها تبادل بيتكوين بالدولار الأمريكي أو العكس، لكن Apple و Huawei لا تقدم المحفظة الرقمية المدعومة من الحكومة، Chivo ، في متاجر التطبيقات الخاصة بها ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

رفض البنك الدولي بسرعة طلب السلفادور للمساعدة في تنفيذ المناقصة الجديدة، مستشهداً بأوجه القصور البيئية والشفافية في شركات التعدين في بيتكوين.

إنّ البنك الدولي لا يكاد يكون أول مؤسسة ترفع العلم الأحمر حول التأثير البيئي لبيتكوين.

يتطلب الشراء باستخدام بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، الموجودة رقمياً من خلال التشفير، كميات كبيرة من الكهرباء.

يستخدم عمال المناجم أجهزة الكمبيوتر المتخصصة لحلّ الحسابات الرياضية المعقدة وتوليد عملة مشفرة.

إنّ المستودعات العالمية، أو “المزارع”، مكتظة بهذه المعالجات وهي تعمل ليلاً ونهاراً.

تنتج تلك المزارع نسبة ثاني أكسيد الكربون سنوياً كتلك التي تنتجها جميع السيارات في المملكة المتحدة مجتمعة، وهو ما يكفي لرفع درجات الحرارة العالمية 3.6 فهرنهايت خلال السنوات 15 القادمة، وفقاً لدراسة لجامعة هاواي عام 2018.

هذا يكفي لجلب الجفاف الكارثي والفيضانات والعواصف إلى المناطق في جميع أنحاء العالم.

وقال المؤلف المشارك كاميلو مورا في بيان في ذلك الوقت: “لا يمكننا التنبؤ بمستقبل بيتكوين، ولكن إذا تم تنفيذه بمعدل قريب حتى مع أبطأ وتيرة تم فيها دمج التقنيات الأخرى، فإنه سيوضح أخباراً سيئة للغاية على تغير المناخ”.

“من الواضح أنّ أي تطور إضافي للعملات المشفرة يجب أن يهدف بشكل حاسم إلى تقليل الطلب على الكهرباء، إذا كان يجب تجنب العواقب المدمرة المحتملة لـارتفاع الاحترار العالمي 2 درجة.”

وقال المنجم أليخاندرو دي لا توري لـ CNBC أنّ السلفادور ليست أول دولة تستخدم الطاقة الحرارية الأرضية لتشغيل تعدين البيتكوين: “لقد قامت أيسلندا بذلك منذ البداية الأولى لتعدين البيتكوين”.

ولكن وفقاً لتقرير صدر مؤخراً في مجلة Resources, Conservation And Recycling، فإنّ تكاليف الطاقة المرتفعة ليست هي المشكلة الوحيدة في تعدين بيتكوين: إنّ معاملة واحدة تولد 9.5 أوقية من النفايات الإلكترونية، وهي تعادل نفس الكمية التي تنتج عن التخلص من اثنين من الهواتف الذكية.

بسبب الطلب الكبير على أجهزة الكمبيوتر التي تنجم عن بيتكوين، تتمتع الأجهزة بفترة صلاحية قصيرة للغاية، وهي 1.29 سنة فقط.

وهذا يؤدي إلى الكثير من القمامة، أي حوالي 33,800 طناً في السنة، والتي من المحتمل أن تزيد مع ارتفاع الاهتمام بالعملة المشفرة.