شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شلل مؤقت لمعظم مركبات المريخ عن العمل.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمليا تم تعليق عمل كافة البعثات العاملة على المريخ، وتوقفت جميع عمليات البحث والتنقيب، وذلك لأن الشمس التي تعطل الاتصالات مع الأرض ستمر بين الأرض والكوكب.

وتشير ناسا، إلى أن الشمس على وشك المرور بين الأرض والكوكب الأحمر، ما يمنع جميع الاتصالات المباشرة، لحين عودتهما إلى خط الرؤية المباشرة يوم 16 أكتوبر 2021.

وتضيف الوكالة، ستكون لهذه الحالة أهمية كبيرة للبعثات المستقبلية المأهولة إلى المريخ، حيث ستنقطع اتصالاتهم مع الأرض لمدة أسبوعين، ويعود السبب إلى الإشعاع المؤين للشمس، الذي يمكنه تشويه أو حتى قطع الإشارات والأوامر المرسلة من الأرض إلى المعدات والأجهزة العاملة على المريخ.

ولكن في الواقع لا يعني انقطاع الاتصال بالأجهزة العاملة على الكوكب الأحمر العائدة لناسا وإلى إدارة الفضاء الوطنية الصينية، لن تعمل تماما، لأنه وفقا للخبراء لهذه الأجهزة والمعدات الكثير من المهام التي يجب تنفيذها خلال هذه الفترة، فمثلا لن يتوقف مسبار كيوريوسيتي ومسبار بيرسفيرانس عن تسجيل حالة الطقس على الكوكب، على الرغم من توقف بعض أجهزتهما عن العمل.

كما أن مسبار InSight، سيستمر في تسجيل الهزات على الكوكب، وعند عودة الاتصالات سترسل جميع المعلومات إلى الأرض.