شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير منزل متنقل يعمل بالطاقة الشمسية يمكن قيادته فى مختلف الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور الطلاب المهتمون بالبيئة في هولندا منزلا متنقلا يعمل بالطاقة الشمسية مكتفيا ذاتيًا تمامًا، حيث توفر الشاحنة، التي تسمى Stella Vita، طاقة كافية للقيادة والاستحمام ومشاهدة التلفزيون وشحن الكمبيوتر المحمول وحتى إعداد القهوة أو طهي وجبة على موقد صغير، وذلك بفضل الألواح الشمسية الموجودة على سطحها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، طور النموذج حوالي 20 طالبًا يشكلون فريق Solar Team Eindhoven، وهم مجموعة بحثية في جامعة Eindhoven للتكنولوجيا في هولندا.

كما أن بعض أعضاء الفريق يأخذون الآن الشاحنة ذات اللونين الأزرق والأبيض في رحلة برية بطول 1،864 ميل (3000 كيلومتر) في جميع أنحاء أوروبا، وتنتهي في مدينة واقعة في أقصى جنوب إسبانيا.

أجرى المنزل المتنقل الأنيق وغريب المظهر تجربة قيادة الأسبوع الماضي في منشأة رينو خارج باريس، ويتجولون بها حاليا ويتوقفون في مدن مختلفة لتنظيم أحداث مختلفة وإظهار ما هو ممكن بالفعل لمستقبل مستدام من حيث الطاقة والتنقل.

تولد الألواح الشمسية الموجودة على سطح السيارة طاقة كافية للقيادة، بينما يُظهر نظام المعلومات الموجود على متن المركبة مقدار هذه الطاقة التي تستخدمها عند الطهي أو الاستحمام أو مشاهدة التلفزيون.

هناك أيضًا مساحة لسرير مزدوج وطاولة طعام ومنطقة جلوس ومغسلة بجوار الموقد، بالإضافة إلى مقعد لراكبين في المقدمة، بما في ذلك السائق.

لكن لا يوجد مرحاض على متن الطائرة، مما يعني أن الركاب قد يضطرون إلى التوقف بشكل عاجل طوال رحلتهم الطويلة والصديقة للبيئة.