شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير منزل متنقل يعمل بالطاقة الشمسية يمكن قيادته فى مختلف الطرق والان مع تفاصيل الخبر
كما أن بعض أعضاء الفريق يأخذون الآن الشاحنة ذات اللونين الأزرق والأبيض في رحلة برية بطول 1،864 ميل (3000 كيلومتر) في جميع أنحاء أوروبا، وتنتهي في مدينة واقعة في أقصى جنوب إسبانيا.
أجرى المنزل المتنقل الأنيق وغريب المظهر تجربة قيادة الأسبوع الماضي في منشأة رينو خارج باريس، ويتجولون بها حاليا ويتوقفون في مدن مختلفة لتنظيم أحداث مختلفة وإظهار ما هو ممكن بالفعل لمستقبل مستدام من حيث الطاقة والتنقل.
تولد الألواح الشمسية الموجودة على سطح السيارة طاقة كافية للقيادة، بينما يُظهر نظام المعلومات الموجود على متن المركبة مقدار هذه الطاقة التي تستخدمها عند الطهي أو الاستحمام أو مشاهدة التلفزيون.
هناك أيضًا مساحة لسرير مزدوج وطاولة طعام ومنطقة جلوس ومغسلة بجوار الموقد، بالإضافة إلى مقعد لراكبين في المقدمة، بما في ذلك السائق.
لكن لا يوجد مرحاض على متن الطائرة، مما يعني أن الركاب قد يضطرون إلى التوقف بشكل عاجل طوال رحلتهم الطويلة والصديقة للبيئة.