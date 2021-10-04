شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تغيير كلمة مرور حسابك على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تسجل الدخول إلى حساب إنستجرام بكلمة مرور ضعيفة، أو كلمة مرور مكررة على مواقع أخرى، أو كلمة ربما تم اختراقها، فهذا هو وقت تغييرها، حيث إنه سواء كنت ترغب في تغيير كلمة مرور إنستجرام الخاصة بك على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول، يمكنك القيام بذلك في خطوات بسيطة.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، إذا قمت بتسجيل الدخول إلى إنستجرام باستخدام فيس بوك، فأنت بحاجة إلى تغيير كلمة المرور الخاصة بك من خلال إعدادات فيس بوك، وليس من خلال انستجرام.





كيفية تغيير كلمة مرور انستجرام على تطبيق الهاتف المحمول

1. افتح تطبيق إنستجرام

2. اضغط على أيقونة حسابك في الزاوية اليمنى السفلية للذهاب إلى صفحة ملفك الشخصي.

4. اضغط على أيقونة الخطوط الأفقية الثلاثة في أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط فوق الإعدادات.

5. اضغط فوق الأمان.

6. في صفحة الأمان، اضغط فوق كلمة المرور.

7. أدخل كلمة المرور الحالية ثم اكتب كلمة المرور الجديدة التي تريد استخدامها، وعند الانتهاء، اضغط فوق حفظ (إذا كنت تستخدم iOS) أو علامة الاختيار (على أندرويد).





كيفية تغيير كلمة مرور انستجرام على موقع سطح المكتب1. افتح موقع Instagram في متصفح الويب.

2. اضغط فوق رمز الحساب في الجزء العلوي الأيسر من النافذة، وفي القائمة المنسدلة، اضغط فوق الملف الشخصي.

3. اضغط فوق رمز الترس الموجود على يسار رابط "تعديل الملف الشخصي".

4. في النافذة المنبثقة، اضغط فوق تغيير كلمة المرور.

5. ادخل كلمة المرور الحالية ثم اكتب كلمة المرور الجديدة التي تريد استخدامها، وعند الانتهاء، اضغط فوق تغيير كلمة المرور.