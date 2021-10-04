شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تشغيل الوضع المظلم لمتصفح Firefox على الكمبيوتر أو الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في تشغيل الوضع المظلم على شاشتك، وتغير نظام الألوان إلى الوضع المظلم على متصفح Firefox، فهذا الأمر يمكن القيام به في خطوات بسيطة نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider"، حيث يمكن أن يساعدك التبديل إلى هذا الوضع في تقليل وهج الشاشة وإجهاد العين.

كيفية تشغيل وضع Firefox المظلم على جهاز Mac

يمكنك لتشغيل الوضع الداكن على جهاز Mac إتباع هذه الخطوات: افتح تفضيلات النظام، وحدد عام، ثم اختر مظلم ضمن قائمة الظهور.

إذا كنت تستخدم macOS Catalina أو إصدارًا أحدث، فيمكنك أيضًا اختيار Auto، والذي يتنقل بين الوضع العادى والمظلم حسب الوقت من اليوم، وافتح متصفح Firefox بعد ذلك، والذي سيعرض في الوضع المظلم مع أي برامج أخرى مفتوحة.

كيفية تشغيل وضع Firefox المظلم على جهاز الكمبيوتر

استخدم زر البدء لتشغيل الوضع المظلم على Windows عبر قائمة الإعدادات، ثم اضغط فوق التخصيص قبل تحديد الألوان في الجزء الموجود على اليسار.

قم بتشغيل الوضع المظلم بالضغط فوق الخيار ذي الصلة، وضمن Custom، ويمكنك إما اختيار تمكين هذا الوضع ضمن اختيار وضع Windows الافتراضي أو اختيار وضع التطبيق الافتراضي أو كليهما، بناءً على تفضيلاتك.

كما أنه بعد ذلك، افتح متصفح Firefox الخاص بك، والذي سيعرض في الوضع المظلم.

كيفية تشغيل وضع Firefox المظلم على iPhone أو iPad

يمكنك تشغيل الوضع المظلم على جهاز iPhone أو iPad من خلال فتح تطبيق الإعدادات والتمرير لأسفل حتى تجد العرض والسطوع، وتحت عنوان المظهر، اضغط على مظلم لتمكين هذا الوضع.

ستتغير شاشتك بعد ذلك لتظهر لك كيف سيبدو هذا الوضع، ولاحظ أنه يمكن تغيير ذلك مرة أخرى إلى الضوء في أي وقت عن طريق اختيار خيار الضوء ببساطة، أو التبديل على المفتاح التلقائي ليتحول إلى الظلام تلقائيًا عند غروب الشمس أو الضوء عند شروق الشمس.

افتح تطبيق متصفح Firefox بعد ذلك، والذي سيعرض في الوضع المظلم مع التطبيقات المفتوحة الأخرى.

كيفية تشغيل وضع Firefox المظلم على جهاز أندرويد

يمكنك لتشغيل الوضع المظلم على جهاز أندرويد إما الترقية إلى Android 10 أو إصدار أحدث، أو تنزيل تطبيق.

إذا كنت تستخدم نظام Android 10 أو إصدارًا أحدث، فابدأ تطبيق الإعدادات واضغط على الشاشة، وقم بتمكين الوضع المظلم من خلال الضغط على زر التبديل لـ Dark theme، وافتح تطبيق Firefox، والذي يجب أن يظهر الآن في الوضع المظلم.

يتم منحك خيار الاختيار بين أوضاع العرض الخاصة بالتطبيق في تطبيق Firefox، ولتغيير إعداداتك في المتصفح، اضغط فوق القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى السفلية، وحدد الإعدادات، ثم تخصيص، واختر بين سمة الجهاز العادى أو المظلم أو متابعة الجهاز.