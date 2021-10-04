شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 طرق بسيطة لو عندك مشكلة فى تشغيل حسابك على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إنستجرام من بين أفضل خمس منصات وسائط اجتماعية مع أكثر من مليار مستخدم، وهو ما يجعل الأمر محبطًا للغاية إذا كان حساب إنستجرام لديك لا يعمل، لذلك نقدم لك كيفية تشغيل إنستجرام مرة أخرى في حال واجهت أي مشكلة، وفقًا لما ذكره موقع "business insider".

1- مراجعة المتابعات

تأكد من أن مشكلتك لا تتعلق بعدد المتابعين، فإذا رأيت خطأً يفيد بأنه لا يمكنك متابعة المزيد من الأشخاص، فهذه ليست مشكلة في التطبيق أو الهاتف أو ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات، ولكنك وصلت إلى الحد الأقصى لعدد الحسابات (7500) الذي يمكنك متابعته.

وإذا واجهت هذه المشكلة، فأنت بحاجة إلى إلغاء متابعة الحسابات قبل أن تتمكن من متابعة حسابات جديدة.

2- حاول إعادة تشغيل التطبيق أو هاتفك

إذا بدا أن أحد التطبيقات يتعطل على هاتفك، فيجب أن تكون خطوتك الأولى دائمًا هي إعادة تشغيل النظام لطرد أي ذاكرة تالفة أو ملفات ذاكرة التخزين المؤقت.

كما حاول أولاً إغلاق انستجرام تمامًا، ثم قم بتشغيله مرة أخرى، وإذا استمرت المشكلة، فاغلق الهاتف.

3- تحقق لمعرفة ما إذا كان إنستجرام معطلاً

يمتلك إنستجرام شبكة موثوقة، ونادرًا ما تواجه نوع أخطاء الشبكة التي قد تلاحظها عند استخدام التطبيق، ومع ذلك، فمن السهل التحقق من هذا الأمر على محرك البحث، لأنه قد يكون هناك عطل عالمى.

4- تأكد من تحديث إنستجرام

إذا لم تقم بتحديث تطبيقاتك منذ فترة، فقد يكون إنستجرام معطل ببساطة لأن التطبيق قديم، فمن الجيد ترك التحديثات التلقائية قيد التشغيل.

5- أبلغ عن المشكلة

إذا لم تنجح أي من نصائح استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه في حل مشكلتك، فيمكنك التحقق من مركز المساعدة في انستجرام أو الإبلاغ عن المشكلة التي تواجهها من خلال هذه الخطوات:

1. في تطبيق انستجرام، اضغط فوق الصورة الرمزية لحسابك في الزاوية اليمنى السفلية.

2. اضغط على القائمة المكونة من ثلاثة أسطر في الجزء العلوي الأيمن ثم اضغط فوق "إعدادات".

3. اضغط على مساعدة.

4. هنا في مركز المساعدة، يمكنك تقديم تقرير حول المشكلة التي تواجهها أو قراءة مقالات المساعدة والدعم الخاصة بانستجرام.