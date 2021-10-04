شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح مميزات جديدة لتطبيق Outlook على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لتطبيق Outlook على أندرويد، حيث ينقل التطبيق إلى الإصدار 4.2137.2 ، ويضيف التحديث القدرة على اختيار الطريقة التي ترغب في مشاركة الصور بها من خلال Outlook لنظام التشغيل أندرويد، وللأسف، هذه هي الميزة الجديدة الوحيدة التي تحصل عليها في التحديث.

ويمكنك تنزيل تطبيق Microsoft Outlook وتثبيته على هاتف أندرويد الذكي الخاص بك من متجر Google Play والبحث عن التطبيق.

على جانب آخر أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا عن إطلاق نسخة اختبارية جديدة من أنظمة windows 11، استعدادًا لإطلاق النسخة النهائية قريبًا وفقًا لما نقلته RT.

وتبعًا للخبراء في مايكروسوفت فإن أنظمة windows 11 ستحسن من أداء الحواسب بشكل ملحوظ، كما ستقلل من معدلات استهلاك الطاقة في معالجات هذه الأجهزة وذواكر وصولها العشوائية، فضلاً عن أنها ستتوافق مع شريحة واسعة من الأجهزة التي قد تعمل بمكونات قديمة نوعًا ما.

ولتحميل نسخ windows 11 يجب أن يتوفر في الحاسب عدة شروط منها: معالج ثنائي النوى بتردد 1 جيجابايت أو معالجات أكثر تطورا بنوى أكثر، ذواكر وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت على الأقل، مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 64 جيجابايت، معالج رسوميات DirectX 12 أو معالجات من الفئات الأحدث، شاشة لا تقل دقتها عن 720 بيكسل ومقاسها أكبر من 9 بوصات.