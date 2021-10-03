شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: "جوجل" هى كلمة البحث الأكثر انتشارا على محرك BING والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ألفونسو لامادريد، أحد العاملين في شركة Alphabet التابعة لشركة جوجل، للمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي: "لقد قدمنا ​​دليلًا يوضح أن أكثر طلبات البحث شيوعًا على Bing هي جوجل إلى حد بعيد".

وكان المحامون يرفعون دعوى للاستئناف ضد غرامة قدرها 5 مليارات دولار فرضها الاتحاد الأوروبي على جوجل بسبب "الممارسات غير القانونية" المانعة للمنافسة فيما يتعلق بنظام التشغيل أندرويد، وقالت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي Margrethe Vestager إن جوجل استخدمت نفوذها لضمان أن هواتف أندرويد "مغلقة في نظام بيئي تتحكم فيه جوجل" وأن الشركة تدفع للمصنعين والمشغلين لإبقاء محركات البحث المنافسة بعيدًا عن هواتف أندرويد.

وعارض محامي جوجل مثل هذه الادعاءات: "الناس يستخدمون جوجل لأنهم اختاروا ذلك، وليس لأنهم مجبرون على ذلك"، كما قال لامادريد، كما أوردته بلومبيرج، وقالو "تتوافق حصة جوجل في السوق في البحث العام مع استطلاعات الرأي التي تُظهر أن 95% من المستخدمين يفضلون جوجل على محركات البحث المنافسة."

ووفقًا لبيانات من شركة Ahrefs لتحسين محركات البحث، فإن جوجل هي بالفعل أفضل بحث عالمي لمستخدمي Bing، وفي الولايات المتحدة على وجه التحديد، يحتل هذا المرتبة الثالثة بين عمليات البحث - حيث تفوقت على موقعي "Facebook" و"YouTube"، ولم تستجب Microsoft ولا جوجل لطلب The Independent التعليق الذي يطلب التحقق من هذه المعلومات قبل وقت النشر.

وقام الاتحاد الأوروبي بمحاولات عديدة لمحاولة تنظيم سوق أكثر عدلاً لاختيار محرك البحث، وفي عام 2020، جعلت جوجل تنفذ مزادًا على نظام أندرويد لكي تدفع الشركات الأخرى لتكون خيارًا أكثر وضوحًا لمحرك البحث الافتراضي.