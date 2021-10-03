شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يبدأ تجربة ميزة جديدة على iOS .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن واتس اب يعمل على إطلاق ميزتين جديدتين متعلقتين بالرسائل المختفية التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، وستتوفر الميزتان الجديدتان ضمن آخر تحديث للمنصة وستكونان متوفرتين لدى المختبرين على نسخة بيتا التجريبية الخاصة بنظام iOS، ولن تكون الميزتان متاحتين لدى عامة المستخدمين، حيث لن يستطيعوا رؤيتهما.

وتسمى الخاصية الجديدة New Durations and Default Timer (فترات جديدة ومؤقت افتراضي) في الوقت الراهن، وستكون الخاصية الجديدة عبارة عن أدوات لإدارة الرسائل المختفية بفاعلية، وستعطي الميزة الأولى المستخدمين إمكانية التحميل بفترات الرسالة المختفية الجديدة، وكانت الرسائل في السابق تختفي بعد سبعة أيام، ولكن واتس اب ستضيف تدابير جديدة لتضمن إمكانية المستخدم على إدارة المدة.

ويمكن للمستخدمين الآن ضبط الرسائل المختفية ووضع خيارات متعلقة بفترات مختلفة، مثل 24 ساعة و90 يوماً و7 أيام، أما الميزة الثانية، فتتعلق بإنشاء مؤقت رسائل افتراضي للدردشات الجديدة، ويمكن للمستخدم أن يُفعل هذه الخاصية عن طريق زيارة إعدادات الخصوصية في واتساب، وفي حال تفعيلها، سيحصل المستخدم على خيار رسائل مختفية مفعل في جميع الدردشات الجديدة لفترة مختارة.

وفي حال قام المستخدم بتفعيل مؤقت الرسائل الافتراضي، فإن دردشاته الموجودة ومجموعاته الجديدة لن تتأثر بالمؤقت، مع ملاحظة أن مستخدمي نسخة بيتا على نظام أندرويد سيحصلون على هاتين الميزتين قريباً.