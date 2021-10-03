شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدعة يمكنك استخدامها للتعرف على من يشارك بريدك الإلكترونى عبر Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يمتلئ صندوق الوارد الخاص بك برسائل البريد الإلكتروني الترويجية غير الضرورية ولست متأكدًا من السبب؟ يحتوي Gmail على خدعة يمكنك استخدامها للتحقق من يشارك بريدك الإلكترونى وربما بيانات شخصية أخرى مع جهات خارجية وفقا لما نقله موقع Thesun .

تم إبراز الحيلة مؤخرًا بواسطة موقع الويب التكنولوجي BGR وتتضمن منحك عنوان بريد إلكتروني تم تغييره.

وأوضح في مقال: "لنفترض على سبيل المثال أنك تشتري قميصًا في Old Navy، وكجزء من عملية الدفع، يطلبون عنوان بريدك الإلكتروني، إذا كان اسمك JohnDoe @ gmail ، فيجب عليك بدلاً من ذلك إدخال عنوان بريدك الإلكتروني".

"الأساس المنطقي وراء هذه الحيلة هو أن Gmail يتجاهل تلقائيًا أي أحرف تتبع علامة الجمع.

"في المقابل ستظل قادرًا على تلقي رسائل البريد الإلكتروني من Old Navy، ولكن ستتمكن أيضًا من معرفة ما إذا كانت Old Navy تشارك بياناتك مع الآخرين إذا بدأت في ملاحظة رسائل البريد الإلكتروني من جهات خارجية مرسلة إلى JohnDoe + OldNavy @ عنوان gmail.com".

لذلك ستستمر في تلقى رسائل البريد الإلكتروني إلى حسابك الأصلي ولكن ستتمكن من التمييز عن طريق التحقق من كيفية كتابة المرسل لعنوان بريدك الإلكترونى.

قد ترغب في محاولة التخلي عن بعض الأشكال المختلفة من بريدك الإلكتروني عبر هذه التقنية للعثور على الجاني الذي يشارك معلوماتك مع الأطراف الثالثة.

يمكنك أيضًا استخدام الحيلة للمساعدة في تنظيم بريدك الوارد.

سيستمر إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى صندوق الوارد الخاص بك ولكن يمكنك استخدام شريط البحث لمجرد إلقاء نظرة على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بعملك عن طريق كتابة عنوان البريد الإلكتروني الذي تم تغييره.