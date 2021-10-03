شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تستأنف رحلاتها الفضائية بعد تحقيق إدارة الطيران الفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن تم تأجيلها من قبل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) الشهر الماضي، تم الآن السماح لشركة السياحة الفضائية Virgin Galactic باستئناف رحلاتها الفضائية.

كانت إدارة الطيران الفيدرالية تحقق في ما حدث على متن الرحلة التي نقلت مؤسس شركة فيرجين جالاكتيك ريتشارد برانسون إلى حافة الفضاء في 11 يوليو من هذا العام.

وخلال تلك الرحلة انحرفت المركبة VSS Unity عن مسارها وأُضيء ضوء تحذير، وفقًا لتقرير نُشر في New Yorker. أقلعت الطائرة وهبطت بسلام، لكن التقرير أثار مخاوف بشأن سلامة الرحلة لمن كانوا على متنها وفقا لما نقلته Digitartlends.

كانت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) قلقة أيضًا بشأن الاتصالات بين Virgin Galactic وAir Traffic Control، حيث لم يتم الإبلاغ عن الانحرافات في مسار الرحلة كما كان ينبغي، وفقًا لبيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى Space.

وأعلنت شركة Virgin Galactic هذا الأسبوع أن تحقيق FAA قد انتهى الآن وأن الشركة اقترحت "إجراءات تصحيحية" لمعالجة مخاوف السلامة التي قبلتها الوكالة. تتضمن هذه الإجراءات تخصيص مجال جوي أكبر لرحلات Virgin Galactic المستقبلية للتأكد من وجود مساحة كافية لمسارات الرحلات المختلفة وتحديث إجراءات الطيران لإبقاء مراقبة الحركة الجوية على علم بحالة الرحلة في الوقت الفعلي.

وفي بيان، قال مايكل كولجلازييه، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجين جالاكتيك: "إن نهجنا الكامل في رحلات الفضاء موجه بالتزام أساسي بالسلامة على كل المستويات، بما في ذلك نظام الرحلات الفضائية وبرنامج الطيران التجريبي الخاص بنا، نحن نقدر مراجعة إدارة الطيران الفيدرالية الشاملة لهذا التحقيق".

وتم تصميم برنامج الطيران التجريبي الخاص بنا خصيصًا لتحسين عملياتنا وإجراءاتنا باستمرار، ستعزز التحديثات التي تم إجراؤها على المجال الجوي وبروتوكولات الإخطار بالمهام في الوقت الفعلي استعداداتنا مع اقترابنا من الإطلاق التجاري لتجربة رحلاتنا الفضائية. "

الآن يمكن لـ Virgin Galactic المضي قدمًا في مهمتها التالية، رحلة الاختبار Unity 23، والتي ستنقل ثلاثة أعضاء من سلاح الجو الإيطالي إلى حافة الفضاء.

وتم التخطيط لهذه الرحلة في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر، ولكن سيتم تأجيلها الآن إلى منتصف أكتوبر، وتقول الشركة إنها ستعلن الموعد المحدد للرحلة بعد التشاور مع القوات الجوية الإيطالية.