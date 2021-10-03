الآن يمكنك إضافة المستندات عبر كاميرا آيفون إلى ملاحظات آبل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - تستطيع عبر استخدام كاميرا آيفون أن تقوم بإضافة المستندات التي ترغب فيها إلى تطبيق ملاحظات آبل وتسجيلها والتعامل معها.

ويمكنك بعد ذلك أن تقوم بتعديل المستندات وإضافة ملاحظات إليه والتلوين فوقه عبر استخدام تطبيق ملاحظات آبل مباشرةً، وتستطيع أيضًا مشاركته مع أجهزة آبل الأخرى عبر حساب آيكلاود الخاص بك.

وتعمل هذه الطريقة مع أنظمة iOS 14 بالإضافة إلى iOS 15، ولكن في أنظمة iOS 15 تستطيع استخراج النص من الصورة عبر الخاصية الجديدة الموجودة في النظام.

تستطيع عبر اتباع الخطوات التالية إضافة المستندات الفيزيائية وصفحات الكتب إلى ملاحظة تمتلكها عبر تطبيق الملاحظات.

وذلك عبر عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الملاحظات وقم بعمل ملاحظة جديدة، ومن ثم اضغط علامة الكاميرا الموجودة أسفل المستند.

وبعد ذلك قم بتجهيز المستند الخاص بك بشكل جيد وقم بأخذ صورة للمستند عبر كاميرا التطبيق.

وإذا قمت باستخدام الوضع التلقائي أثناء التقاط الصورة، فإن التطبيق يقوم بتحديد الجزء الهام من المستند وإدخاله تلقائيًا في الملاحظة.

ويمكنك اختيار الوضع التلقائي وبعد ذلك الضغط عبر زر التقاط الصورة حتى تتمكن من الاحتفاظ بالصورة مباشرةً.

وبعد ذلك تجد الصورة موجودة تلقائيًا في تطبيق الملاحظات ضمن الملاحظة الجديدة، وتستطيع استخدام الصورة كما ترغب.

وإذا كنت تستخدم نظام iOS 15، فإنك تستطيع استخدام خاصية استخراج النص من الصور من أجل تحويل الصورة إلى نص مكتوب وبعد ذلك البدء بتعديلها.

قدم نظام iOS 15 مجموعة جديدة من المميزات التي تساعد المستخدمين على زيادة الانتاجية في أعمالهم.

وقد وصلت هذه التحديثات إلى جميع أجهزة آبل، لذلك أصبح بإمكانك استخدام تطبيق الملاحظات السريعة بشكل أفضل عبر iPadOS 15.

كما بدأت آجهزة آبل بالاهتمام بالصحة الرقمية ومساعدة المستخدمين على التركيز على أعمالهم عبر أوضاع التركيز الجديدة.

وتستطيع تجهيز أوضاع التركيز الجديدة ومشاركتها عبر أي جهاز من آبل باستخدام حساب آيكلاود الخاص بك.