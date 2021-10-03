بيتكوين تواصل الارتفاع وتتجه صوب الـ50 ألف دولار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا، بعد نجاح الدعم الأمريكي في وقف نزيف الخسائر جراء التشديدات الصينية.

وعززت شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أمام الكونجرس الأمريكي يوم الجمعة، مكاسب بيتكوين (أشهر عملة رقمية في العالم) وأخواتها، عندما نفى وجود نية لدى البنك المركزي لحظر العملات المشفرة، مع إصدار الصين مؤخرًا قرارًا مماثلًا.

وأجاب “باول” الملقب بـ”ثعلب الاقتصاد” على سؤال لسيناتور خلال شهادته أمام الكونجرس: “هل تنوي حظر أو تقييد استخدام العملات المشفرة كما نراه في الصين؟” بقوله: “لا نية لحظرها”.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر عملة بيتكوين Bitcoin BTC خلال التعاملات المبكرة من اليوم الأحد، بنسبة 0.48% ليصل إلى 48019.46 دولار، وعلى مدار الأسبوع ارتفعت بنحو 14.16% لترتفع القيمة السوقية لأشهر عملة رقمية مشفرة لنحو 904,534 مليار دولار.

وتشير التوقعات إلى أن بيتكوين تتجه صوب الـ50 ألف دولار، بدعم من تصريحات باول.

وصعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3.99% لتسجل 3413.03 دولار، وبلغ حجم القيمة السوقية نحو 402,378 مليار دولار، بحجم تداولات 19.927 مليار دولار.

كما ارتفع سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 4.54% لتسجل نحو 27.32 دولارا، ليبلغ حجم القيمة السوقية 12,473 مليار دولار، وحجم التداول في آخر 24 ساعة 1.091 مليار دولار.

وقفز سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.79% ليصل إلى 0.2201 دولار.

وصعد سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.56% ليصل إلى 1.05 دولار.

وزاد سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 1.24% إلى 168.60دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 0.15% لتسجل نحو 32.20 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 2.80 % لتسجل 2.28 دولار.

وقفز سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 4.01% لتسجل 432.46 دولار.