بعد ضربه دول الخليج.. هل تتأثر مصر بالإعصار ’’شاهين‘‘؟

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تأثير إعصار "شاهين" على السواحل العُمانية، وليس له أي تأثير على مصر.

وقالت شاكر، في تصريحات لـ"مصراوي"،: "بنطمن المواطنين بأن مصر في أمان من العاصفة ومفيش أي مشكلة عندنا".

وأوضحت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار، أن العاصفة المدارية "شاهين" عبارة عن منخفض جوي متعمق بقيم ضغط منخفضة وسرعات رياح عالية تتراوح من 120-150كم/ساعة، وتم تصنيفها بأنها إعصار من الدرجة الأولى.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لأول مرة في التاريخ يوجد مسار لعاصفة استوائية داخل الخليج العربي تؤثر على سلطنة عُمان والإمارات بأمطار غزيرة ونشاط رياح.

سيول جارفة وغلق طرق بعمان

وأصدرت هيئة الطيران المدني بسلطنة عُمان، التحذير الرابع حول الحالة المدارية، مؤكدة أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تحرك الإعصار "شاهين" نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيرة إلى أن مركز الإعصار يبعد عن محافظة مسقط 80 كيلومترا، وأن سرعة الرياح وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، بواقع 135 كلم في الساعة، مما أدى إلى تساقط أمطار غزيرة وصلت لحد السيول.

وأظهرت مقاطع الفيديو السيول الجارفة التي اجتاحت الطرقات في ولاية مطرح العُمانية وأدت إلى قطع الطرق الرئيسية.

واستجاب الدفاع المدني لعدة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وفي وقت سابق، قالت سلطنة عُمان إنها متأهبة بالكامل لمواجهة تأثيرات الإعصار، الذي من المتوقع أن يدخل في بحر عُمان وبعدها لسواحل السلطنة، مسببا الرياح العالية والأمطار.

وعطلت الحكومة والقطاع الخاص في السلطنة، الدوام ليومي الأحد والاثنين، فيما تم تحديد مراكز إيواء واستنفار جميع الجهات، بعد تفعيل خطة الطوارئ الوطنية.

ووجه السلطان هيثم بن طارق، السبت، بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية للإعصار شاهين.

إجراءات استباقية من الإمارات

وفي الإمارات أكد المركز الوطني للأرصاد أن العاصفة المدارية "شاهين" تحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، في منطقة شمال بحر العرب، حيث تراوحت سرعة الرياح حول مركزه بين 120 و150 كيلومتر في الساعة.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد في منشور على "تويتر"، أن موقع مركز "شاهين" يبعد 440 كيلومترا عن مدينة الفجيرة.

وبالنسبة للتأثير على الإمارات، كان المركز قد توقع، الجمعة، أن يتأثر الساحل الشرقي من ليل السبت بمد بحري خاصة مع فترة المد العالي على المناطق المنخفضة ومن بعد ظهر ومساء الأحد تتأثر بعض مناطق الدولة بامتداد الحالة المدارية خاصة المناطق الشرقية والجنوبية حيث تتكاثر السحب الركامية تصاحبها أمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة فيما تكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الافقية خاصة مع السحب الركامية.

أما حالة البحر في بحر عُمان فيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب مما يؤدي إلى غمر مياه البحر على الساحل الشرقي في المناطق المنخفضة كما يضطرب الخليج العربي أحيانا شمالاً

ودعا المركز الوطني للأرصاد، الجمهور إلى ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز، واتباع التعليمات والتحذيرات الصادرة من الجهات المختصة، مشيرا الى أنه يتابع الحالة المدارية على مدار الساعة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، التحول إلى نظام التعليم عن بعد يومي الأحد والإثنين، 3 و4 اكتوبر، في عدد من المدارس في الدولة بسبب الحالة المدارية.

وأشارت في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أنه سيتم التحول إلى نظام التعليم عن بعد في كل من المناطق التالية: مدارس إمارة الفجيرة، حتا التابعة لدبي، ومدارس المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، إلى جانب مدارس مصفوت ومزيرع والمنامة التابعة لإمارة عجمان، ومدارس المنطقة الجنوبية في إمارة رأس الخيمة في رافاق والمنيعي ووادي اصفني وشوكة وكدرة.

من جانبها، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات في إحاطة إعلامية مساء السبت، جاهزيتها لرصد الأحوال الجوية ومتابعة مستجدات حالة الإعصار.

وقررت الهيئة، منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة.

كما قررت تحويل مقار الجهات المحلية الحكومية للعمل عن بعد بناءً على تطورات الإعصار وقياس مدى خطورة الأوضاع الجوية.

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد العبري المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، إن المركز ومن خلال متابعة الأقمار الاصطناعية وشبكة الرادارات المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارات يطلع بشكل فوري ووقتي على كل تطورات الإعصار.

وأضاف العبري: «يعمل الفريق الفني للمركز على قدم وساق وعلى مدار الساعة لتحليل البيانات الجوية والتنبؤات المدروسة بعناية، ونقل المعلومات ومشاركتها مع الجهات الحكومية المعنية لأخذ الاحتياطات اللازمة والتنسيق فيما بينها لضمان التعامل مع أية آثار محتملة على مناطق الدولة لهذه الحالة المدارية».

وأوضح العبري أن تأثير الحالة المدارية على الساحل الشرقي للإمارات سيتمثل في مد بحري خاصة مع فترة المد العالي على المناطق المنخفضة وسيصبح البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب من فجر الأحد وقد يصل خلال تلك الفترة إلى 5 أمتار.

ولفت العبري إلى أن الدولة ستشهد تكاثر السحب الركامية تصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة، إلى جانب تعرض الدولة لرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة مع السحب الركامية مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا.

لا تأثير مباشر لشاهين على المملكة

وفي السعودية، ذكر المركز الوطني للأرصاد في المملكة، بتغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "لا تأثير مباشر لشاهين على المملكة والمتوقع تكّون منخفض جوي الإثنين المقبل يتسبب في هطول أمطار على بعض المناطق".

وحول التوقعات خلال الـ24 ساعة المقبلة، أفاد المركز بتحوله إلى عاصفة مدارية بسرعة 100-110 كلم/ساعة (54-60 عقدة)، في حين أن التوقعات خلال الـ48 ساعة المقبلة تفيد بتصنيفها "منخفضا مداريا عميقا" بسرعة 55-60 كلم/ساعة (30-33 عقدة) والتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي.

أما عن تأثير الحالة المدارية "شاهين" على المملكة، فتشير آخر المستجدات إلى احتمال تأثر الأجواء بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية، حيث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبب في حالة هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض، ومن ثم تمتد لتشمل مناطق: نجران، عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة، ابتداءً من يوم الإثنين المقبل.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، بأن الفرق بين التأثير المباشر وغير المباشر للإعصار يتمثل في أن التأثير المباشر هو عبارة عن دخول جدار وعين الإعصار إلى اليابسة، أما التأثير غير المباشر فيكون بدفع كميات بخار الماء في طبقات الجو العليا ويصاحبها تكّون منخفض محلي يتسبب في تقلبات جوية من هطول الأمطار ونشاط في الرياح.