تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن مميزات وسعر حزمة برامج Office 2021

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق نظام التشغيل Windows 11 الأسبوع المقبل في 5 أكتوبر، وقبيل الإصدار الرسمي ، كشفت الشركة عن ميزات وأسعار Office 2021، حيث سيتم إصدار أحدث حزمة من برامج المستخدمين مع Windows 11.

وسوف يتم إصدار Office 2021 كإصدار مستقل للشركات والمستخدمين الذين لا يرغبون في التعامل مع اشتراك مايكروسوفت 365، أما عندما يتعلق الأمر بالترقيات ، فإن معظم التطبيقات الموجودة في الحزمة سيكون لها الآن مظهر مُعاد تصميمه ، والمزيد من الصور المخزنة ، ومربع البحث عن الأوامر ، وتحسينات الأداء ، وعلامة تبويب الرسم المحدثة ، ودعم تنسيق OpenDocument (ODF) 1.3 وغيرها الكثير.

وتحتوي جميع التطبيقات أيضًا على بعض الميزات الإضافية التي تقتصر على مساحة العمل المعينة فقط، وقد أعلنت الشركة أيضًا أن التأليف المشترك في الوقت الفعلي سيكون متاحًا في تطبيقات سطح المكتب مما يعني أنه يمكنك العمل على نفس المستند مع أشخاص آخرين ، طالما تم تخزين المستند على OneDrive.

وستتضمن الحزمة Office Home and Student 2021 Word و Excel و PowerPoint و OneNote و مايكروسوفت Teams لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac، ويبلغ سعره 149.99 دولارًا، فيما يبلغ سعر Office Home and Business 2021 حوالي 249.99 دولارًا وسيشمل جميع التطبيقات في Office Home and Student جنبًا إلى جنب مع Outlook وحقوق استخدام جميع التطبيقات لأغراض العمل.

وقبل الإطلاق الرسمي ، يبدو أن إصدار المعاينة هو الإصدار الأخير من Windows 11، كما أن التصميم متاح بالفعل لجميع مستخدمي Windows Insider ، عليهم فقط التبديل من Beta أو Dev إلى Preview على Windows 10.

وهذا سيساعد المستخدمين في الحصول عليها نسخة مجانية من Windows 11 قبل الإصدار الرسمي، وللتحقق مما إذا كان جهازك متوافقًا مع نظام التشغيل Windows 11 ، يمكنك قراءة الحد الأدنى من المتطلبات التي ذكرتها الشركة أو يمكنك استخدام تطبيق مايكروسوفت PC Health Check.