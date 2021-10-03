تحديد موعد إصدار لعبة PUBG: New State

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - تسبب تأخر إصدار PUBG: New State، والتي كان من المقرر ظهورها في الأسبوع الماضي، بحالة من الإحباط أصابت عشاق اللعبة ببجي حول العالم.

وكان من المتوقع أن تطرح لعبة ببجي للجمهور في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أو مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولكن هذا لم يحدث، وهو ما أصاب عشاق اللعبة بصدمة كبيرة.

وتشير التوقعات إلى أن لعبة PUBG: New State، قد تكون متاحة للاعبين في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وظهر تاريخ الإصدار الجديد في قائمة متجر تطبيقات أبل ستور بالنسبة للعبة PUBG: New State التي أصبحت متاحة للتسجيل المسبق على كل من أندرويد وiOS.

فعندما تقوم بالتسجيل المسبق في PUBG: New State على أبل ستور يمكنك رؤية إعلان أسفل الشعار مباشرة على الجانب الأيسر يقول إنه من المتوقع طرح اللعبة في 31 أكتوبر 2021.

عادةً ما تكون هذه التواريخ صحيحة لأن أبل تطلب من المطورين إعطاء تاريخ مبدئي للإصدار، لكن هذا ليس الحال في متجر Google Play حيث قد لا ترى التاريخ المتوقع للعبة التي تريد طلبها مسبقا.

متى تم الإعلان عن اللعبةPUBG: New State

في فبراير/ شباط 2021، كشفت شركة “Krafton” عن لعبة “PUBG: New State”، أحدث ألعاب “Battle Royale”، التي تم تطويرها بواسطة شركة “PUBG Studio” المطورة للعبة “PlayerUnknown’s Battlegrounds”.

وتعد “PUBG New State” لعبة جديدة كليا، وليست مرحلة أو خريطة من النسخة السابقة، فهي عبارة عن عالم جديد في المكان والزمان.

وتتميز اللعبة بوجود تغيير شامل، من حيث الشكل الحماسي للسيارات الكهربائية والدراجات النارية كهربائية.

ما هو موعد الإصدار الرسمي للعبة PUBG: New State؟

منذ الكشف عن لعبة “PUBG New State” في مطلع العام الجاري، قالت الشركة المطورة إن اللعبة المجانية ستصل للجمهور رسميا قبل نهاية عام 2021، أي أن اللعبة ستظهر للنور قبل نهاية الـ120 يوما المقبلة.

ما هي أبرز مميزات لعبة PUBG New State؟

تم تحسين لعبة “PUBG New State” للعب عبر الأجهزة المحمولة، وتوفر تجربة”Battle Royale” الكاملة مباشرة في أيدي اللاعبين.

ويستطيع اللاعب توقع التجربة القتالية نفسها التي يسهل تعلمها، لكن يصعب إتقانها، من خلال الاستفادة من لعبة إطلاق النار الأفضل في فئتها، من حيث اعتمادها، والتي أصبحت شائعة من خلال لعبة PUBG الأصلية.

ما هي مواصفات “PUBG New State”؟

اللعبة “PUBG New State” مزودة برسومات تزيد من حدود ألعاب الهاتف المحمول بحيث يمكن للاعبين الانغماس في تجربة ساحات القتال الواقعية والمكثفة، لكن الأهم من ذلك أنها مستقرة وسلسة، وذلك بفضل تقنيات الإضاءة والرسومات العالمية الأكثر حداثة.

وتتضمن اللعبة ميزة تخصيص الأسلحة الجديدة، بحيث يمكن لأي لاعب صنع أسلحة مختلفة بأنفسهم من خلال الحصول على مجموعات التخصيص، وتعمل هذه المجموعات على تحويل الأسلحة بطرق مختلفة، مثل تحسينات الأداء واختيار وضع إطلاق النار وملحقات قاذفة القنابل اليدوية.

يستمتع اللاعب بمجموعة متنوعة من الميزات الجديدة الأخرى، بما في ذلك القوائم القتالية والطائرات المسيرة والدرع الباليستي المستقبلي، من بين أشياء أخرى.

ويمكن للاعب السير على الطريق واستكشاف عوالم مفتوحة ضخمة مع مجموعة متنوعة من المركبات الجديدة.