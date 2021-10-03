شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث iOS 15.0.1 لإصلاح العديد من الأخطاء بهواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل اليوم iOS 15.0.1 وهو أول تحديث رسمي لجهاز أيفون بعد iOS 15 الذي تم إصداره الشهر الماضي، حيث أن التحديث متاح لجميع طرازات أيفون التي تم إطلاقها بعد عام 2015 وما فوق أيفون 6S.

وكان التحديث منتظرًا نظرًا لأن العديد من المستخدمين كانوا يواجهون مشكلات مختلفة في أجهزتهم بعد تثبيت iOS 15، ومن بين المشكلات القليلة التي أقرت بها أبل أن المستخدمين لم يتمكنوا من استخدام ميزة "Unlock with أبل Watch" على جهاز أيفون الذي تم إطلاقه حديثًا 13 سلسلة.

وبعد تثبيت iOS 15 ، أبلغ المستخدمون أيضًا عن العديد من المشكلات مثل جدولة التخزين الخاطئة ، وشاشة اللمس غير المستجيبة ، والكاميرا غير الوظيفية، وأوامر Siri الرئيسية المفقودة ، واختفاء الصور وغيرها الكثير.

وتقول الشركة إن iOS 15.0.1 يعمل على إصلاح الخلل حيث قد يعرض تطبيق الإعدادات بشكل غير صحيح تنبيهًا بأن التخزين ممتلئ وأن التأملات الصوتية يمكن أن تبدأ بشكل غير متوقع في تمرين على ساعة أبل لبعض مشتركي Fitness +.

وقالت الشركة أيضًا إنها تخطط لإصلاح خطأ Core Animation الذي يمنع عددًا قليلاً من المطورين من الاستفادة الكاملة من شاشات ProMotionبمعدل تحديث 120 هرتز للرسوم المتحركة لتطبيقهم، ومن المحتمل أن يتم حل هذه المشكلة أيضًا في آخر تحديث لنظام iOS.

وقد تم الكشف عن iOS 15 لأول مرة في WWDC في يونيو، وقدم بعض الميزات البارزة مثل متصفح Safari المعاد تصميمه و SharPlay و Focus Mode و Live Text و Virtual Look Up والعديد من الميزات الأخرى.

كما جلب التحديث أيضًا ميزات أمان وخصوصية جديدة، وبدأت أبل بالفعل في اختبار الإصدار التجريبي لنظام التشغيل iOS 15.1 للقضاء على المزيد من الأخطاء، ولتحديث جهازك ، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.