شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية دخول حسابك على انستجرام فى حال نسيان كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا فقدت كلمة مرورك على حساب انستجرام أو نسيتها، فقد تحتاج إلى إعادة تعيينها للسماح لك بالدخول، ويمكنك القيام بذلك من شاشة تسجيل الدخول على تطبيق الهاتف أو في متصفح على سطح المكتب، وهنا نرصد لك كيفية إعادة تعيين كلمة مرور انستجرام في خطوات، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



خطوات إعادة تعيين كلمة السر على تطبيق الهاتف خطوات إعادة تعيين كلمة السر على تطبيق الهاتف 1. على جهازك المحمول، افتح انستجرام حتى ترى شاشة تسجيل الدخول، وضمن مساحة اسم المستخدم وكلمة المرور، اضغط فوق الحصول على مساعدة في تسجيل الدخول إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد، أو هل نسيت كلمة المرور؟ على iOS.

2. إذا كان لديك هاتف أندرويد، أدخل عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك أو اسم المستخدم واضغط فوق التالي، وإذا كنت تستخدم جهاز أيفون، فاختر علامة التبويب التي تريد استخدامها، اسم المستخدم أو الهاتف وأدخل بيانات الاعتماد المناسبة المرتبطة بحسابك، ثم اضغط فوق التالي.

3. ستصلك رسالة تحتوي على تعليمات لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.



خطوات إعادة تعيين كلمة السر على سطح المكتب خطوات إعادة تعيين كلمة السر على سطح المكتب 1. انتقل إلى موقع انستجرام على الويب في مستعرض ويب وعلى شاشة تسجيل الدخول، أسفل مساحة اسم المستخدم وكلمة المرور، اضغط فوق هل نسيت كلمة المرور.

2. ادخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو اسم المستخدم واضغط فوق إرسال ارتباط تسجيل الدخول.

3. ستصلك رسالة تحتوي على تعليمات لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.