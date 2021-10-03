شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يحظر أكثر من 2 مليون حساب هندي في أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم حظر حوالي 2 مليون حساب واتس آب فى الهند مؤخرا بحسب الشركة وذلك لإنتهاكهم المعايير والسياسات الخاصة بها، كما تلقت المنصة أيضا 420 تقرير شكوى في أغسطس.

وفي السابق ، ذكرت الشركة المملوكة لفيس بوك أن أكثر من 95٪ من عمليات الحظر ترجع إلى الاستخدام غير المصرح به للرسائل الآلية أو الجماعية (البريد العشوائي)، ويبلغ المتوسط ​​العالمي لعدد الحسابات التي يحظرها واتس آب لمنع إساءة الاستخدام على منصته حوالي 8 ملايين حساب شهريًا.

وقالت واتس آب ، في أحدث تقرير لها ، إنها تلقت 420 تقرير مستخدم يمتد عبر دعم الحساب (105) ، وحظر الاستئناف (222) ، ودعمًا آخر (34) ، ودعم المنتج (42) ، والسلامة (17) خلال أغسطس، وخلال هذه الفترة ، تم "اتخاذ إجراء" 41 حسابا ، وفقا للتقرير.

وأوضح واتس آب أن "الحسابات التي تم اتخاذ إجراء بشأنها" تشير إلى التقارير التي اتخذت فيها إجراءات تصحيحية بناءً على التقرير، ويشير اتخاذ الإجراء إلى إما حظر حساب أو استعادة حساب تم حظره مسبقًا نتيجة الشكوى، وأيضًا ، ربما تمت مراجعة التقارير ولكن لم يتم تضمينها كـ "تم اتخاذ إجراء" لأسباب عديدة ، بما في ذلك المستخدم الذي يحتاج إلى المساعدة للوصول إلى حسابه أو لاستخدام بعض الميزات ، أو استعادة حساب محظور بناءً على طلب المستخدم ورفض الطلب ، أو إذا كان الحساب المبلغ عنه لا ينتهك قوانين الهند أو شروط خدمة واتس آب.

تم حظر أكثر من ثلاثة ملايين حساب هندي بواسطة واتس آب ، بينما تلقت منصة المراسلة 594 تقرير شكوى بين 16 يونيو و 31 يوليو، وتتطلب قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة - التي دخلت حيز التنفيذ في 26 مايو - منصات رقمية كبيرة (مع أكثر من 5 ملايين مستخدم) لنشر تقارير الامتثال كل شهر ، مع ذكر تفاصيل الشكاوى الواردة والإجراءات المتخذة.