شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون: يمكن اختراق هواتف أيفون عبر البطاقات الائتمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعتقد عادةً أن جهاز أيفون أصعب بالنسبة للمتسللين مقارنة بنظام أندرويد بسبب ميزات الأمان والخصوصية التي يأتي بها نظام iOS، ولكن يبدو أنه كان بإمكان المتسللين إيجاد طريقة للتحايل على الإجراءات الأمنية من خلال استغلال ثغرة أمنية في بطاقات Visa، وفقًا لتقرير صادر عن The Telegraph، بناءً على نتائج الباحثين الأمنيين في جامعتي Surrey وBirmingham الذين اختبروا الطريقة.

وقد نشر التقرير النتائج التي توصل إليها حول ثغرة القرصنة عندما يتم تعيين بطاقة Visa Card كبطاقة افتراضية لـ Express Transit في Apple Pay، وتضيف أنه يمكن استغلال بطاقات Visa فقط بهذه الطريقة، وتنص على وجه التحديد أن Apple Pay Express Transit المقترن ببطاقات Mastercard أو American Express ليست في خطر.

وإذا كان المتسلل قد حصل على أيفون الخاص بشخص ما بطريقة م ، وحتى إذا كان مقفلاً ، فيمكنه خداع النظام اللاتلامسي عن طريق إنشاء محطة دفع وهمية لتقليد كيفية عمل محطة الدفع العامة ، مما سيسمح له بإجراء معاملات تعسفية وبالتالي سحبها.

ويدعي التقرير أن الباحثين تمكنوا من إجراء معاملة بقيمة 1000 جنيه إسترليني باستخدام جهاز أيفون مغلق ، دون الحاجة إلى أي مصادقة، وقال التقرير "على عكس البطاقات اللاتلامسية، والتي تحدد المدفوعات بـ 45 جنيهًا إسترلينيًا، لا يوجد حد لمعاملات Apple Pay ، مما يعني أن المتسللين يمكنهم نظريًا استنزاف الحساب المصرفي للشخص أو حد بطاقة الائتمان الخاصة بهم ، فقط عن طريق سرقة جهاز أيفون، أو الاحتفاظ خلسة بمحطة تصل إلى جهاز في حقيبة او جيب ".