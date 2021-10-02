شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تبديل اللغات باستخدام لوحة مفاتيح اندرويد Gboard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تحتاج إلى تعلم لغة جديدة على جهاز Android؟ إذا كانت اللغة تستخدم أبجدية مختلفة أو تستخدم لهجات لا تستخدمها لغتك الأساسية ، فقد تحتاج إلى إضافة لوحة مفاتيح برمجية جديدة لهاتفك وفقا لموقع The Verege.

وتشتمل لوحة مفاتيح Gboard القياسية من Google على عدد كبير من لوحات المفاتيح المتعلقة باللغة ؛ في آخر إحصاء ، قدم أكثر من 500 لغة وأكثر من 40 نظام كتابة مختلف.

وإذا كنت قد قمت بالفعل بتثبيت Gboard في الولايات المتحدة ، فمن المحتمل أن تكون قد أعددت بالفعل باللغة الإنجليزية الأمريكية. ولكن ليس من الصعب إضافة لوحة مفاتيح جديدة أو أكثر والتبديل بسرعة من لغة إلى أخرى. إليك كيفية تثبيت واستخدام لغة أو أكثر من العديد من اللغات المتاحة.

وقالت The Verege إن التجربة كانت باستخدام هاتف Pixel 3 ونظام Android 12.

أولاً : عليك الوصول إلى صفحة "اللغات".

تتمثل إحدى الطرق في فتح تطبيق مثل البريد الإلكتروني أو الدردشة والنقر فوق منطقة حيث يمكنك الكتابة لإحضار لوحة المفاتيح.

اضغط على أيقونة الإعدادات (التي تشبه الترس) أعلى لوحة المفاتيح. إذا كنت لا تراها ، فانقر فوق السهم الموجود على اليسار أعلى لوحة المفاتيح مباشرة لإظهار شريط الأدوات ثم حدد "اللغات".

يمكنك أيضًا الوصول إلى الصفحة من قائمة الإعدادات الرئيسية بجهاز اندرويد من الإعدادات:

حدد "النظام"

حدد "اللغات والإدخال" ثم "لوحة المفاتيح على الشاشة" ثم "Gboard" ثم "اللغات".

بمجرد وصولك إلى صفحة "اللغات" ، يمكنك إضافة لغة جديدة:

اضغط على "إضافة لوحة المفاتيح" في أسفل الصفحة.

قم بالتمرير إلى اللغة التي تريد إضافتها واضغط عليها. (إنها قائمة طويلة ، لذا يمكنك توفير بعض الوقت باستخدام رمز البحث في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة.) إذا كنت تستخدم تطبيقًا لتعلم اللغة أو تطبيقًا آخر متعلقًا باللغة مؤخرًا ، فقد يكون التطبيق الذي تريده بالفعل أن يكون في المقدمة ضمن "اللغات المقترحة".

قد يكون لديك خيار من عدة أنواع من لوحات المفاتيح.

اعتمادًا على اللغة ، قد تتمكن من الاختيار من قائمة من عدة أنواع من لوحات المفاتيح أعلى الشاشة. (على سبيل المثال ، قد تكون قادرًا على اختيار لوحة مفاتيح QWERTY أو Dvorak ، أو تعيين خيارات الكتابة اليدوية.) سيكون الاقتراح الأكثر احتمالاً أولاً ، ولكن يمكنك التمرير عبره لرؤية الآخرين المتاحين.

في نفس الصفحة ، ضمن "إعدادات اللغة" ، يتيح لك خيار "الكتابة متعددة اللغات" اختيار الحصول على اقتراحات الكلمات من أكثر من لغة أثناء الكتابة ويعتمد ذلك على مدى توفرها على اللغة التي تضيفها.

عند الانتهاء ، انقر على زر "تم". ستتم إعادتك إلى صفحة "اللغات" حيث سترى اللغة الجديدة مدرجة.

اضغط على السهم الأيسر في الزاوية اليسرى العليا لمغادرة الصفحة.

سترى الآن لغة لوحة المفاتيح المسماة على شريط المسافة. (إذا قمت بتمكين الكتابة متعددة اللغات ، فسترى اختصارات لاسمي اللغتين.)

بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك الآن رمز الكرة الأرضية على يسار لوحة المفاتيح بدلاً من رمز الرموز التعبيرية. ويمكن الآن الوصول إلى رمز الرموز التعبيرية بضغطة طويلة على مفتاح الفاصلة.

لتغيير لوحات المفاتيح ، اضغط على الكرة الأرضية ؛ لوحة المفاتيح الخاصة بك سوف تتحول إلى التالي في السطر.

يمكنك أيضًا الضغط لفترة طويلة على شريط المسافة وتحديد اللغة التي تريدها من القائمة المنبثقة.

إذا لم تعد تستخدم إحدى لغاتك وتريد إزالتها من القائمة:

اضغط لفترة طويلة على شريط المسافة للحصول على قائمة "تغيير لوحة المفاتيح".

اضغط على "إعدادات اللغة".

ابحث عن اللغة التي لم تعد بحاجة إليها ، واسحب إلى اليسار لإزالتها.