شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجراء جديد من دونالد ترامب لإعادة حسابه على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب دعوى قضائية في فلوريدا لإجبار تويتر على إعادته ، بحجة أن حظر المنصة ينتهك التعديل الأول وقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد في فلوريدا وفقا لما نقله موقع the verege.

يسعى ترامب للحصول على أمر قضائي أولي بحظر تويتر ، وفقًا للشكوى المقدمة في المنطقة الجنوبية لفلوريدا. يجادل الرئيس السابق بأن تويتر ، يمارس الرقابة عليه واصفًا منصة التواصل الاجتماعي بأنها "وسيلة رئيسية للخطاب العام". يسعى ترامب إلى إعادة حسابه مؤقتًا على تويتر بينما يواصل جهوده نحو إعادة حسابه بشكل دائم.

تنص الشكوى على أن موقع تويتر "يمارس درجة من القوة والسيطرة على الخطاب السياسي في هذا البلد لا يمكن قياسها وغير مسبوقة تاريخيًا ، وخطيرة للغاية لفتح نقاش ديمقراطي". استخدم الرئيس السابق حسابه على RealDonaldTrump للإعلان عن قرارات تتعلق بالسياسة والموظفين (في كثير من الأحيان لمفاجأة الوكالات والأشخاص المعنيين) ، وانتقاد الأعداء السياسيين ، ونشر معلومات مضللة حول نتائج الانتخابات.

حظر تويتر بشكل دائم RealDonaldTrump فى يناير ، بعد يومين من أعمال الشغب الدامية في 6 يناير في مبنى الكابيتول من قبل مؤيدي ترامب الذين يسعون لمنع التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وفرض موقع Twitter آنذاك حظرًا لمدة 12 ساعة على حساب الرئيس السابق بسبب "الانتهاكات المتكررة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية" بعد أن نشر تغريدات كرر ما وصفه التقرير بالأكاذيب التي تفيد بأن الانتخابات قد سُرقت، وقامت المنصة بعمل حظر دائم له بعد يومين. كما حظرت منصات التواصل الاجتماعي الأخرى ، بما في ذلك Facebook و Snapchat و YouTube ، الرئيس السابق بعد أعمال الشغب في 6 يناير. أيد مجلس الرقابة في Facebook لاحقًا قرار تلك المنصة.

كان ترامب قد أكد في وقت سابق قبل الحظر أن حسابه على تويتر "أصبح مصدرًا مهمًا للأخبار والمعلومات حول الشؤون الحكومية "

كان لدى ترامب 88 مليون متابع على تويتر، كما زعم ترامب أن تويتر فرض الرقابة عليه خلال فترة رئاسته، من خلال وصف بعض تغريداته بأنها "معلومات مضللة" ، والتي قالت المنصة إنها تنتهك قواعدها ضد "تمجيد العنف".

تستشهد شكوى ترامب أيضًا بقانون فلوريدا الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي ، والذي يحظر على شركات وسائل التواصل الاجتماعي "عن قصد" نزع قواعد السياسيين ، ويطالب المنصات بتطبيق معايير الرقابة " .

يجادل ترامب بأن تويتر لم يفرض معاييره بطريقة متسقة.

ووقع الحاكم رون ديسانتيس على القانون في مايو لكن قاضياً فيدرالياً منعه في يوليو قبل أن يدخل حيز التنفيذ، لن إدارة DeSantis تستأنف هذا القرار.

كما قال الرئيس السابق إن تويتر طبق قواعده حول منشورات COVID-19 بشكل غير متسق ، "لاسترضاء الجهات الحكومية التي وافقت بشكل عام على احتجاجات صيف 2020" ، لكنها "رفضت أحداث 6 يناير". زعمت وسائل الإعلام كما يقول ترامب ، أن أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير كانت مصدرًا للإصابة بـ COVID-19 ، لكن احتجاجات الصيف لم تكن كذلك. لم تجد البيانات المستمدة من العديد من التقارير أي زيادة في حالات COVID-19 في المدن التي كانت هناك احتجاجات كبيرة في صيف عام 2020 ، مشيرة إلى أن إخفاء الأقنعة في الهواء الطلق في الأحداث ساعد على الأرجح في إبقاء الحالات منخفضة.