شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تستعد لجمع 30 دولة للتصدي لفيروسات "برامج الفدية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط إدارة الرئيس الأمريكي بايدن لجمع 30 دولة في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة التهديد الذي تشكله هجمات برامج الفدية على الاقتصاد العالمي والأمن القومي، ووفقًا لشبكة CNN، يعد الاجتماع الافتراضي جزءًا مما يقول الرئيس إنه سيصبح مبادرة متعددة الأطراف مستمرة لمعالجة مشكلة الأمن السيبراني.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان لـ CNN أن الهدف من الاجتماع هو "تسريع تعاوننا في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتحسين التعاون في مجال إنفاذ القانون، ووقف الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة، والانخراط في هذه القضايا دبلوماسياً".

ويمثل هذا التحالف أحدث الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لمعالجة مشكلة برامج الفدية بعد عام أدى فيه هجوم من هذا القبيل على خط الأنابيب الاستعماري إلى نقص في الغاز عبر أجزاء من الولايات المتحدة.

وفي أعقاب الحادث ، وقع الرئيس على أمر تنفيذي دعا إلى مزيد من التعاون وتبادل المعلومات بين الوكالات الفيدرالية المتباينة، وفي الآونة الأخيرة، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بورصة العملات المشفرة SUEX بدعوى تسهيل العديد من الهجمات.