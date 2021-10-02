شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: خطأ غامض فى IOS 15 يقوم بحذف الصور المحفوظة على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن خطأ غامض iOS 15 يقوم بحذف الصور المحفوظة على جهاز iPhone الخاص بك من تطبيق الرسائل. وفقًا للتقارير يحدث الخلل عندما تقوم بحفظ صورة تم إرسالها إليك عبر الرسائل ولكن بعد ذلك تحذف المحادثة.

لاحظت MacRumours أن الصورة من المحادثة المحذوفة ستبقى في Camera Roll ولكنها تختفي عند النسخ الاحتياطي إلى icloud.

ويبدو أن الصورة ظلت متصلة بإصدار iOS 15 من تطبيق Messages على الرغم من حفظها في تطبيق مختلف.

يقوم الكثير من مستخدمي iPhone بتمكين iCloud Backup تلقائيًا حتى لا يلاحظوا اختفاء صورهم.

يمكنك الهروب من الخطأ إذا كنت لا تستخدم تطبيق الرسائل لإرسال الصور أو إذا لم تحذف محادثاتك.

من غير الواضح ما إذا كان الخطأ يؤثر على الصور التي تم إرسالها عبر الرسائل قبل تحديث iOS 15.

غرد أحد مشجعي Apple المرتبكين: "15.1 beta 2 لا تزال تحذف الصور من مكتبتي عندما أحذف سلسلة رسائل iMessage التي حفظتها منها."

لتجنب المشكلة يمكنك محاولة عدم حذف المحادثات حتى تصدر Apple إصلاحًا، كما يمكنك استخدام تطبيق مراسلة آخر أو AirDrop لإرسال الصور.