شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصاروخ المخصص للطاقم السينمائي إلى الفضاء ينصب على منصة الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم نصب صاروخ "سويوز -2 1. آ" مع مركبة "سويوز – إم إس – 19" المأهولة التي ستحمل "الطاقم السينمائي" إلى المحطة الفضائية الدولية، على منصة الإطلاق في مطار "بايكونور" الفضائي الروسي، وصرح بذلك مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية وقال إن عملية نقل الصاروخ من مركز تجميعه بدأ، كما جرت العادة، الساعة 05.30 بتوقيت موسكو.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، لم تتخط سرعة القطار الذي نقل الصاروخ إلى منصة الإطلاق 5 كيلومترات في الساعة، ثم نصب الصاروخ مع المركبة المأهولة في مقدمته عموديا في منصة الإطلاق.

وبدأت الآن عملية تحضير الصاروخ وفقا لجدول زمني تم إقراره مسبقا بأن يجرى غدا الاختبار العام الأخير للصاروخ، أما الأيام الـ3 المتبقية فستخصص لإزالة الأعطاب البسيطة والملاحظات التي قد تسجل أثناء تحضير الصاروخ.

وسيعقد الساعة 06.30 يوم 5 أكتوبر اجتماع اللجنة الحكومية التي ستقدم ترخيصا بتعبئة الصاروخ بالوقود وإطلاقه الساعة 11.55 بتوقيت موسكو.

ويجب أن تستغرق الرحلة الفضائية من"بايكونور" إلى المحطة الفضائية الدولية 3 ساعات و18 دقيقة، ويشارك فيها الممثلة الروسية، يوليا بيريسيلد والمخرج السينمائي الروسي، كليم شيبينكو اللذين سيصوران على متن المحطة الفضائية الدولية مشاهد من الفيلم السينمائي الفضائي "التحدي". وسيرافقهما في الرحلة الفضائية رائد الفضاء أنطون شكابليروف.

ويتوقع أن يعود الفنانان مع رائد الفضاء أوليج نوفيتسكي يوم 17 أكتوبر إلى الأرض.