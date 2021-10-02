شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زووم تتراجع عن الاستحواذ على Five9..تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة برمجيات مركز الاتصال السحابي Five9 وصانع برامج مكالمات الفيديو Zoom، أنهما لن يمضيا قدما في خطة Zoom للاستحواذ على Five9 مقابل 14.7 مليار دولار وفقا لما نقلته CNBC.

يُذكر أن الاتفاقية لم تحظ بأصوات كافية من مساهمي Five9.

وكان فرع من وزارة العدل الأميركية يراجع الصفقة خوفًا من مشاركة أجنبية محتملة ، وفقًا لرسالة مؤرخة في 27 أغسطس ، تم إرسالها إلى لجنة الاتصالات الفدرالية.

ولكن Zoom قالت الأسبوع الماضي ، عندما تم الإبلاغ عن أخبار المراجعة ، أنه لا تزال تتوقع إغلاق الصفقة في النصف الأول من عام 2022.

في حين أن بعض عمليات الاستحواذ الكبيرة في مجال التكنولوجيا ، وعلى الأخص في صناعة أشباه الموصلات ، قد تم إفشالها مؤخرًا من قبل المنظمين ، فمن غير المعتاد للغاية أن تنهي الشركات صفقتها الخاصة عن طيب خاطر.

وبحسب البيان، ستحافظ الشركتان على دعم تكامل منتجاتهما.

وأعلنت Zoom عن نيتها شراء Five9 في يوليو ، مسجلة أول محاولة للشركة لإنفاق أكثر من 1 مليار دولار على صفقة.