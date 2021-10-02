شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تزامنا مع اكسبو 2020.. رائد فضاء فرنسى يلتقط صورا مذهلة لـ دبى من المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط توماس بيسكيه، رائد الفضاء الفرنسى، صورا لمدينة دبى، بالإمارات، من المحطة الدولية للفضاء، وأبرزت الصور المذهلة الأضواء المتلألئة للإمارة ليلًا، وركزت الصور على جزيرة النخيل الشهيرة، والتى التقطت للجزيرة فى المساء والصباح، وأشار توماس، من خلال تعليقه على الصور إلى الجناح الفرنسى المشارك فى فعاليات اكسبو 2020.

ونشر بيسيكه الصور عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، وعلق عليها :"دبى، مشروع كلاسيكى للتصوير الفوتوغرافى من الفضاء، وجزيرة النخيل تبرز ليلا ونهارا، لكن فى اكسبو دبى، فهو يوم فرنسا، الشيف جيسيكا بريلباتو، وأنا، سفراء الجناح الفرنسى فى اكسبو دبى".

أضواء دبى فى صورة من الفضاء



توماس بيسكيه



دبى من الأعلى



دبى من الفضاء

ومن جهة أخرى رصدت عدسة توماس بيسكيه، رائد الفضاء الفرنسى، مشهدا مذهلا، وصورة وصفها الكثيرون بالمهيبة والمخيفة فى آن واحد، بسبب ألوانها الرائعة وزاوية التقاطها المذهلة، وهى الصورة التى وصفها البعض بأنها "حافة الأرض"، والتقط رائد الفضاء الفرنسى الصورة من على متن محطة الفضاء الدولية.

ورائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه، واحد ضمن فريق وكالة الفضاء الأوروبية، هو أحد أعضاء بعثة (SpaceX Crew-2) وعضو في بعثة "ناسا" رقم 65، التي انطلقت إلى المحطة الدولية في أبريل الماضى، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.