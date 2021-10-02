شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 33.6 مليار دولار أنفقها المستخدمون حول العالم على التطبيقات في ثلاثة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يبدو الأمر مبالغًا فيه ولكن هناك تطبيقًا لكل شيء تقريبًا هذه الأيام، من توصيل الطعام عبر الإنترنت، ومشتريات البقالة إلى "إدارة" فرشاة أسنانك الكهربائية، يستخدم الأشخاص الذين لديهم مستوى معين من الدخل المتاح تطبيقات للأشياء اليومية.

ومن الواضح أن الناس لا يخجلون من الإنفاق على هذه التطبيقات، فوفقًا لتقرير صادر عن Sensor Tower ، بلغ إنفاق المستهلكين في جميع أنحاء العالم على تطبيقات الأجهزة المحمولة 33.6 مليار دولار ، عبر متجر تطبيقات أبل ومتجر Google Play في الربع الثالث من عام 2021.

ويتضمن هذا الرقم إجمالي إنفاق المستهلكين على عمليات الشراء داخل التطبيق والتطبيقات المتميزة والاشتراكات، وعلى أساس سنوي ، نما هذا الرقم من 29.2 مليار دولار إلى 33.6 مليار دولار.

يعزو Sensor Tower النمو إلى مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد الذين نما إنفاقهم بنسبة 18.6٪. مقارنة بالعام الماضي ، نما المبلغ الذي تم إنفاقه على متجر Google Play من 10.2 مليار دولار إلى 12.1 مليار دولار.

ومقارنة بمتجر Play Store ، شهد متجر تطبيقات Apple نموًا متواضعًا نسبيًا، نمت عائدات App Store بنسبة 13.2٪ - من 19 مليار دولار إلى 21.5 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، "كما هو الحال في الفترات السابقة، أنفق المستهلكون حوالي 1.8 ضعف ما أنفقه المستهلكون على سوق Apple مقارنةً بسوق Google" ، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Sensor Tower.

ويكشف التقرير الصادر عن Sensor Tower أيضًا أن الإنفاق على ألعاب الهاتف المحمول نما بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي إلى 22.4 مليار دولار عالميًا في الربع الثالث من عام 2021 ، مدفوعًا بشكل أساسي بسوق Google.

وقد نما إنفاق المستهلكين على ألعاب الأجهزة المحمولة على App Store بنسبة 5.6٪ إلى 13.1 مليار دولار من 12.4 مليار دولار، بينما ارتفع إنفاق Google Play بنسبة 10.7٪ على أساس سنوي إلى 9.3 مليار دولار من 8.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويذكر تقرير Sensor Tower: "على الرغم من استمرار ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي على ألعاب الجوال ، إلا أن النمو الذي شهدته هذه الفئة قد بدأ في العودة إلى طبيعته".