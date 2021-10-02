شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن منع ملايين مستخدمى الأجهزة الذكية من الوصول للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبارًا من أمس 1 أكتوبر ، فقدت العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون والهواتف الذكية وأجهزة الألعاب وغيرها من الأجهزة القديمة بعض الاتصال بالإنترنتـ، والسبب هو أن الشهادة الرقمية المهمة المسؤولة عن التحقق من اتصالات الإنترنت الآمنة تنتهي صلاحيتها في 30 سبتمبر، وهذا يعني أنك قد لا تتمكن من القيام بأنشطة مثل التحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو حتى استخدام التطبيقات أو تصفح مواقع الويب التي تتطلب اتصالاً آمنًا بالإنترنت على هذه الأجهزة القديمة

ما هذه الشهادة الرقمية؟

الشهادة الرقمية المعنية هنا تسمى IdentTrust DST Root CA X3، وتعمل الشهادة المقدمة من Let’s Encrypt كجسر آمن بين الخادم وموقع الويب والعميل، حيث يقدم كل واحد منهم شهادة رقمية تؤكد الهوية لمنع القرصنة أو أي اعتراض آخر أثناء نقل البيانات، وهذه هي الشهادة التي تضمن بشكل أساسي أن المستخدم قد وصل إلى الخادم الصحيح وأن العميل هو المستخدم وليس بعض المتسللين.

وتعد IdentTrust DST Root CA X3 هي شهادة على مستوى الجذر وهي أعلى مستوى من الشهادة المتاحة للأجهزة الرقمية.

الأجهزة التي من المتوقع أن تتأثر بهذا

لقد نشرت Let's Encrypt بالفعل قائمة بجميع الأجهزة التي من المحتمل أن تتأثر بانتهاء صلاحية الشهادة، ووفقًا لموفر الشهادة، ستعمل أجهزة أندرويد الأقدم التي تعمل بنظام Android 2.3.6 Gingerbird حتى سبتمبر 2024.

وبعد سبتمبر 2024، ستنتهي صلاحية الشهادة الرقمية على هذه الأجهزة وستعمل فقط على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والتي تعمل بنظام Android 7.1.1 Nougat.

كما فقدت أجهزة iPhone وiPad التي تعمل بنظام iOS9 أو إصدار أقدم أيضًا الشهادة الرقمية، وينطبق الأمر نفسه على أجهزة Mac التي تعمل بنظام التشغيل macOS 10.12.0 أو ما قبله، كما أن بعض وحدات التحكم في الألعاب مثل Sony PlayStation 3 أو أقدم وPlayStation 4 التي تعمل بالإصدار 5.0 أو أقدم من البرامج مدرجة أيضًا في القائمة.

ومن المحتمل أن يتأثر مستخدمو Windows الذين يستخدمون نظام التشغيل Windows XP المزود بحزمة الخدمة Service Pack 2 أو إصدار أقدم أيضًا.

ما الذي يمكن أن يفعله مستخدمو هذه الأجهزة؟

الحل الأساسي لإصلاح هذه المشكلة هو تحديث إصدار البرنامج الثابت لجهازك، ويفضل أن يكون ذلك إلى الأحدث، ومع ذلك، لا ينطبق هذا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android والتي لم تعد تتلقى تحديثات وهي تعمل بالإصدار 2.3.5 أو أقدم.

فيما أرسلت Sony مؤخرًا تحديثًا للإصدار 4.99 لجهاز PlayStation 3 مع ميزات جديدة وتحديثات أمنية، ومن المحتمل أن يكون هذا قد أصلح مشكلة الشهادة، كما يمكن تحديث iPhone 5 أو الأحدث إلى iOS 10 أو الأحدث، سيؤدي ذلك إلى حل المشكلة بسهولة.

وأيضًا، يمكن تحديث معظم أجهزة Windows إلى أنظمة تشغيل أحدث أو على الأقل يمكن تحديث أجهزة Windows XP SP2 إلى SP3، والتي تدعم الشهادة، تحتاج أجهزة Mac إلى الإصدار 10.13 أو أحدث.

في أسوأ السيناريوهات، إذا كان لديك جهاز لا يمكن تحديثه إلى أحدث البرامج الثابتة، فإن Firefox هو الحل. يحمل Mozilla Firefox الشهادات الرقمية الخاصة به ولا يعتمد على شهادات النظام. لذلك، سيسمح لك ذلك بالتصفح على الأجهزة القديمة.