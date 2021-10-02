موتورولا تطرح أقوى هواتفها لهذا العام

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آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2021 8:23 صباحًا
هاتف موتورولا
بدأت موتورولا مؤخرا بطرح Edge 20 Pro الذي زودته بكاميرات ذات قدرات تصوير فائقة ومواصفات تقنية ممتازة.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق التصميم مضاد للماء والغبار، أبعاده (163/76/8) ملم وزنه 190غ، ومحمي بطبقة من زاج Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.
وحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 390 شمعة/م تقريبا.
ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 126/256 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (108+16+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وحصل هذا الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 30 واطا.