شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل للمحكمة: غرامة الاتحاد الأوروبى البالغة 5 مليارات دولار معيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة جوجل إن غرامة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار 4.34 مليار يورو (خمسة مليارات دولار) تستند إلى حسابات معيبة، وحثت ثاني أعلى محكمة في أوروبا على إلغاء أو تخفيض ما قالت إنه ليس عقوبة مناسبة.

يذكر أنه تم تغريم جوجل لاستخدامها نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة لإحباط المنافسين وتعزيز هيمنتها في البحث العام على الإنترنت منذ عام 2011، في أكبر عقوبة يتم فرضها على أي شركة تثبت إدانتها بخرق قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وقالت محامية جوجل جينيفرا فوروود أمام لجنة قضاة المحكمة العامة المكونة من خمسة قضاة في اليوم الرابع من جلسة الاستماع التي استمرت أسبوعًا، والتي تعقد بعد ثلاث سنوات عاقبت المفوضية الأوروبية الشركة.

وقالت "المشكلة ليست الغرامة التي تصدرت عناوين الصحف في حد ذاتها. المشكلة هي كيف وصلت المفوضية إلى هذا الرقم، وقالت فوروود إنه لا توجد نية مناهضة للمنافسة في تصرفات جوجل ولا يمكنها أن تعرف أن سلوكها كان إساءة بناء على قانون السوابق القضائية في الاتحاد الأوروبي وليس هناك سابقة لذلك.

وقالت فروود: "لذلك كان من الخطأ أن تفرض المفوضية أي غرامة على الإطلاق، ناهيك عن رفع أرقام الاتصال لتصل إلى أكبر غرامة لها على الإطلاق"، كما أنها واجهت مشكلة مع جهة إنفاذ المنافسة في الاتحاد الأوروبي التي أضافت عامل ثقل بنسبة 11٪ لغرامة Google مقارنة بـ 5٪ لشركة Intel في عام 2009 في حالة منفصلة.

ومع ذلك، قال محامي المفوضية الأوروبية أنتوني دوز إن جوجل "ببساطة لا يمكن أن تكون غير مدركة للسلوك المناهض للمنافسة لممارساتها"، وقال Dawes: "الانتهاكات المرتكبة بإهمال لا تقل خطورة عن تلك التي ارتكبت عن قصد"، مضيفًا أن الغرامة كانت 4.5٪ فقط من إيرادات Google في عام 2017 مقابل سقف 10٪ مسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.