شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك سيتيح لمستخدمى انستجرام الانضمام لمحادثات ماسنجر الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمّق فيس بوك تكامله مع انستجرام بخطوة جديدة تتيح للأشخاص استيراد جهات الاتصال الخاصة بهم بين ماسنجر و انستجرام وإجراء محادثات جماعية عبر التطبيقات، فلم تتوقف فيس بوك عند دمج نظام المراسلة على انستجرام مع تطبيق ماسنجر في خطوة أثارت حفيظة غالبية المستخدمين، بل استمرت لتعلن الآن عن إتاحة الفرصة لمستخدمي انستجرام، الانضمام إلى المحادثات الجماعية على تطبيق ماسنجر.

الميزة الجديدة هي جزء من التحديثات الجديدة التي تم طرحها على فيس بوك ماسنجر، ومع ذلك، يقول فيس بوك أن المستخدمين سيكون لديهم نفس المستوى من التحكم في من يمكنه الاتصال بك.

وبجانب هذا التحديث، أضاف تطبيق انستجرام ميزة "المشاهدة معًا" التي تتيح للمستخدمين خلال محادثات الفيديو مشاهدة مقاطع فيديو معًا أثناء المكالمة، الأمر الذي يوفر فرصة المحادثة والمشاهدة في نفس الوقت وبشكل مؤكد.

كذلك أضاف فيس بوك مزايا جديدة للمحادثات داخل تطبيقي ماسنجر وانستجرام تسمح للمستخدمين اختيار سمة محددة بدلًا من السمة التقليدية، مثلما الحال مع تطبيق تيليجرام على سبيل المثال.

الجدير بالذكر إن التحديثات الجديدة على تطبيقي فيس بوك ستصل للمستخدمين بداية من اليوم في جميع المناطق حول العالم.