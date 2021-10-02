شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى يمكنك شراء أحدث ساعات أبل Watch Series 7؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات مؤتمر California Streaming في 14 سبتمبر الماضى، كشفت أبل النقاب عن أربعة أجهزة أيفون جديدة، وiPad mini، و iPad بحجم 10.2 بوصة، و ساعة Watch Series 7.

وبينما تم الإعلان عن الطلبات المسبقة وتواريخ توفر أجهزة أيفون و iPad في ذلك الوقت ، فإن Watch Series 7 كانت غائبة بشكل واضح - فقد قالت أبل "في وقت لاحق من هذا العام" عن توفرها، الآن ، يبدو أن الشركة قد تكون مستعدة لإتاحة أحدث ساعتها الذكية للمشترين.

ووفقًا للمسرب جون بروسر ، سيكون هناك عمل حول الساعة قريبًا، وقال بروسر على مدونته: "وفقًا لمصادر متعددة على دراية بالإفراج ، نسمع أن الطلبات المسبقة يمكن أن تحدث في وقت مبكر من الأسبوع المقبل ، مع بدء الشحن في منتصف أكتوبر".

ويبدو أيضًا أن أحد شركاء أبل يؤيد مزاعم Prosser، كما ورد أيضًا أن Hermès ، العلامة التجارية الدولية الفاخرة التي تشارك أبل في الساعة، قد أخبرت أحد العملاء أن الطلبات المسبقة من السلسلة 7 ستبدأ في 8 أكتوبر، والطلبات المسبقة ، مما يعني أن منتصف أكتوبر قد يكون جيدًا جدًا عندما تكون Watch Series 7 متاحة للعملاء.