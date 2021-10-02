شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تايون: التخلص من أزمة نقص الرقائق يحتاج إلى مساعدة ماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الاقتصاد التايواني وانغ مى هوا، إن حل النقص العالمي في أشباه موصلات السيارات يحتاج إلى مساعدة ماليزيا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعبئة، وهو قطاع يتأثر بقيود COVID-19 في البلاد.

وكانت تايوان، باعتبارها منتجًا رئيسيًا للرقائق، في مقدمة ومركز الجهود المبذولة لحل النقص، الذى أدى إلى توقف مصانع السيارات في جميع أنحاء العالم، وقالت وانغ فى مقابلة فى وقت متأخر من يوم الخميس بوزارتها لرويترز، إن تايوان وحدها لا تستطيع حل المشكلة لأن سلسلة التوريد معقدة للغاية.

وقالت: "إن عنق الزجاجة فى الواقع موجود في جنوب شرق آسيا، وخاصة ماليزيا، لأن المصانع أغلقت لفترة من الوقت"، وأضاف وانغ أن المشكلة كانت حادة بشكل خاص مع تغليف رقائق السيارات، حيث تقدم الشركات في ماليزيا خدمات لا تقدمها الشركات التايوانية.

وتعد ماليزيا هي موطن للموردين والمصانع التي تخدم صانعي أشباه الموصلات مثل STMicroelectronics و Infineon في أوروبا، بالإضافة إلى شركات صناعة السيارات الكبرى بما في ذلك Toyota Motor Corp و Ford Motor Co.

وتستحوذ الدولة على 13٪ من تعبئة واختبار الرقائق العالمية، و 7٪ من تجارة أشباه الموصلات في العالم تمر عبر ماليزيا، مع بعض القيمة المضافة في المصانع المحلية والرقائق التي يتم دمجها مع أجزاء أخرى قبل الشحن النهائي.

وقال مسؤول تنفيذي في الصناعة في أغسطس إن الطلب العالمي على الرقائق من ماليزيا لا يزال يفوق العرض بعد زيادة حالات COVID-19 التي عطلت الإنتاج في وقت زادت فيه شركات السيارات وصانعو الهواتف والمعدات الطبية من إنتاجهم.