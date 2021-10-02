شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن موعد إطلاق رائد فضاء سبيس إكس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا عن موعد جديد لإطلاق مهمة SpaceX's Crew-3 التي ستنقل أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، وفقا لموقع digital trend.

وإذا سمحت الظروف سينطلق رواد فضاء ناسا راجا تشاري وتوم مارشبورن وكايلا بارون، مع رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ماتياس مورير ، من مجمع الإطلاق 39A فى مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا يوم السبت 30 أكتوبر.

وسيكون الإطلاق بمثابة المهمة الرابعة المأهولة باستخدام أجهزة SpaceX بعد إطلاق أول رائد فضاء للشركة في صيف عام 2020 مع دوغ هيرلي من ناسا وبوب بهنكن .

ومن المتوقع أن تستغرق المركبة الفضائية SpaceX Crew Dragon التي تحمل رواد الفضاء Crew-3 حوالى 22 ساعة للوصول إلى محطة الفضاء الدولية.

وسيعيش رواد الفضاء القادمون ويعملون جنبًا إلى جنب مع رواد الفضاء Crew-2 قبل عودتهم إلى الوطن في نوفمبر بعد ستة أشهر في المدار.

وسيبقى أعضاء Crew-3 أيضًا على متن البؤرة الاستيطانية المدارية لمدة ستة أشهر ، ويعودون إلى الأرض في أبريل 2022.

ومارشبورن هو العضو الوحيد فى الطاقم 3 الذي سافر سابقًا إلى الفضاء، كما طار على متن مكوك الفضاء وشارك في أربع عمليات سير فى الفضاء عبر مهمتين لمحطة الفضاء الدولية.

ويتمتع تشارى بخبرة واسعة فى الطيران مع القوات الجوية الأمريكية وشارك فى مهام قتالية فى العراق، وتخرج بارون من الأكاديمية البحرية الأمريكية بدرجة البكالوريوس في هندسة النظم ، وهو أيضًا ضابط حرب غواصات مؤهل، وتم اختيار كلاهما من قبل وكالة ناسا في عام 2017.

وحصل ماورر ، من ألمانيا ، على العديد من الجوائز الوطنية لأبحاثه المتميزة في مجال علوم المواد ، وفي عام 2016 أمضى 16 يومًا تحت الماء ، لاختبار استراتيجيات وأدوات الاستكشاف لبعثات المريخ المستقبلية.

وفى وقت سابق من هذا العام ، قدم ماورر نظرة من وراء الكواليس على الاستعدادات للحياة على محطة الفضاء الدولية ، وكشف أيضًا عن مهارة معينة يجب على رواد الفضاء تعلمها قبل الذهاب - مهارة ربما لم تكن قد فكرت بها من قبل.

ولا يتوقف تخطيط جدول ناسا مع مهمة Crew-3 ، مع استهداف وكالة ناسا في 15 أبريل 2022 لإطلاق SpaceX's Crew-4 إلى المحطة الفضائية.

وكما هو الحال يضم Crew-4 رواد فضاء ناسا Kjell Lindgren و Bob Hines ، إلى جانب رائد فضاء ESA Samantha Cristoforetti ولم يتم الإعلان عن عضو الطاقم المتبقي.