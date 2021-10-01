شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هوندا تعرض خططها لطائرات eVTOL وروبوت الحضور عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة هوندا أنها تخطط لبناء طائرة كهربائية للإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) ، بالإضافة إلى روبوتات متطورة عن بُعد وتقنيات جديدة لاستكشاف الفضاء، وفقا لموقع digital trend.

وقالت الشركة اليابانية أمس الخميس، التى صنعت اسمها بالسيارات، إنها تنضم إلى السباق لبناء طائرة eVTOL قابلة للحياة للسفر ليس فقط داخل المدن ، ولكن بين المدن أيضًا.

وتلاحظ هوندا أن طائرات eVTOL الحالية - المعروفة باسم "سيارات الأجرة الطائرة" - تواجه مشكلات في النطاق بسبب قيود البطارية، ولذا فإن شركة HondaJet ستستخدم وحدة الطاقة الهجينة للتوربينات الغازية لزيادة النطاق، مما يمهد الطريق للرحلات الجوية بين المدن، التى يمكن أن تستغرق قبالة والهبوط في وسط منطقة حضرية مزدحمة.

ولا تقدم أى مواصفات لـ HondaJet ، أو تذكر متى قد تكون جاهزة. بدلاً من ذلك ، شاركت الرسوم المتحركة (أدناه) التي تُظهر رؤيتها للمستقبل ، وهو عالم تتصل فيه سياراتها المستقلة بطائرتها الكهربائية لإنشاء نظام بيئي للتنقل سلس ومتكامل يحرك الناس بكفاءة وأمان.

وتريد هوندا أيضًا بناء روبوت متقدم للتواجد عن بُعد يتيح للأشخاص أداء المهام من موقع بعيد. استبعد من عقلك أي صور لجهاز iPad على عجلات - تعد الشركة بشيء أكثر تقدمًا لأنها ستستفيد من الخبرة التي اكتسبتها من تطوير روبوت Asimo الاستثنائي ولكن البائد الآن لبناء Honda Avatar Robot.

كما سيشمل التصميم أيادي آلية متعددة الأصابع قامت الشركة ببنائها بالفعل. قال هوندا إنه سيتم تشغيل العقارب عن بُعد وتصميمها "للاستفادة الكاملة من الأدوات المصممة للاستخدام البشري وأداء المهام المعقدة بسرعة وبدقة استنادًا إلى التحكم المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأكثر سهولة من قبل المستخدم".

كما عبر إعلان شركة هوندا عن اهتمامها بالخدمات الفضائية ، بما في ذلك بناء نظام للطاقة المتجددة على القمر باستخدام ، على سبيل المثال ، تقنيات خلايا وقود هوندا.

وتقول إن نسخة من Honda Avatar Robot يمكن أن تعمل أيضًا على سطح القمر ، مما يساعد على تقليل المخاطر على رواد الفضاء ، والأكثر إثارة للاهتمام ، السماح للأشخاص العاديين بالاستمتاع فعليًا بتجربة التواجد على القمر.

وحتى أنه يتحدث عن بناء نظام صاروخي قابل لإعادة الاستخدام للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على عمليات إطلاق الأقمار الصناعية ، وهي خطوة من شأنها أن تجعله يتنافس مع أمثال SpaceX و Rocket Lab.

يوضح إعلان هوندا هذا الأسبوع عزم الشركة على استكشاف مسارات متعددة للتطوير ، وهي استراتيجية أصبحت ممكنة بفضل التقنيات الأساسية التي ابتكرتها حتى الآن ، بما في ذلك مجالات الاحتراق والكهرباء والتحكم والروبوتات .