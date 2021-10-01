شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ "سويوز" سيحمل تلسكوب Euclid للفضاء.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر في وكالة الفضاء الأوروبية، أن تلسكوب Euclid الذي يهتم بالبحث عن المادة المظلمة في الكون سيطلق إلى الفضاء بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي عام 2022.

ويشير المصدر، إلى أن صاروخ نقل روسي من طراز "Soyuz ST" سيطلق في نهاية عام 2022 من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، وعلى متنه تلسكوب Euclid الذي يجب عليه البحث خلال ستة أعوام عن المادة المظلمة والطاقة المظلمة، التي تعد مواد افتراضية يعتقد أنها مسؤولة عن التوسع "المتسارع" للكون.

ويذكر أن توقيع العقد الخاص بإطلاق تلسكوب Euclid باستخدام صاروخ النقل الروسي، بين وكالة الفضاء الأوروبية وشركة Arianespace قد تم في يناير عام 2020 ، واعتبر صاروخ Ariane 6 احتياطيا.