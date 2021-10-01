البيتكوين ترتفع 3 آلاف دولار خلال دقائق وتحلّق.. ماذا يحصل؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

ارتفع سعر بيتكوين (BTC) إلى ما يقرب من ٤٨٠٠٠ دولار أمريكي خلال الأول من أكتوبر، حيث أدى “الضغط القصير” الكلاسيكي إلى تصفية أكثر من ٢٧٠ مليون دولار من صفقات العملات المشفرة في أقل من ساعة.

وأظهرت بيانات من موقع كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو وصول زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى ٤٧٨٠٠ دولار على بيتستامب، حيث قفز ٣٠٠٠ دولار في دقائق.

ويبدو أن بيتكوين بدأت الربع الرابع من العام على ارتفاع، حيث زادت اليوم الجمعة، بنسبة 10% تقريبًا وسط تزايد الثقة في أوساط المضاربين بأن الأصول المشفرة ستستمر في تحقيق المكاسب على الرغم من الضغوط التنظيمية المتزايدة.

وساعد ارتفاع البيتكوين على دفع العملات المشفرة الأخرى مثل إيثر ولايتكوين للصعود. وقد تم تفسير تعليقات الخميس من قبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على أنها إشارة إلى أن الولايات المتحدة قد تتخذ موقفًا تنظيميًا أخف.

وأكد باول خلال جلسة مراقبة الاستجابة الوبائية لوزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لحظر بيتكوين والعملات المشفرة.

قال فيجاي أيار، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منصة تبادل العملات المشفرة Luno Pte: “قد نشهد بداية عدم الارتباط بالأسواق التقليدية هنا.. يبدو أن العملة المشفرة في دورة صعود خاصة بها وتستمر في الارتفاع”، وفق ما نقلته “بلومبرغ”.

على الرغم من انخفاضها بنسبة 7.6% في أيلول، سجلت بيتكوين مكاسب بنسبة 25% في الربع الثالث. وذلك بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 41% في الأشهر الثلاثة السابقة.