شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: YouTube TV و NBCUniversal يوافقان على مد فترة المشاهدة مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك القليل من الأخبار الجيدة فى ملحمة YouTube TV و NBC Universal ، والتى كانت واضحة للمشتركين الذين فوجئوا فى 1 أكتوبر ووجدوا أنهم لم يفقدوا الوصول إلى NBC وعشرات القنوات الأخرى.

ولا توجد وفقا لتقرير digital trend التقنى أى معلومات حول المدة التي قد يستغرقها عملاء YouTube TV مجانا قبل أن يخسروا شبكة NBC وعشرات القنوات الأخرى ، والتي تشمل Bravo و CNBC و E !، Golf Channel و MSNBC و Oxygen و SYFY و Telemundo و The Olympic Channel و Universal Kids و يونيفرسو وشبكة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى حالة حدوث ذلك فى النهاية، قال YouTube TV إنه سيخفض سعره الشهرى بمقدار 10 دولارات إلى 55 دولارًا بينما تختفى قنوات

هذا النوع من الخلاف فى العقد بين الشركة التي توفر القنوات والخدمة التي تنقل القنوات غير معروف.

ومن المعتاد إلى حد ما رؤية عمليات الزحف على الشاشة التى تطلب من العملاء الاتصال بشركة الكابلات أو الأقمار الصناعية الخاصة بهم للمطالبة بأن تفعل الشركة كل ما في وسعها للحفاظ على القنوات - وبالتالي العروض الموجودة على تلك القنوات استخدمت NBCUniversal هذه الطريقة ، بالإضافة إلى موقع ويب - YouNeedChannels.com- فى هذا النزاع من جهته ، ونشر موقع YouTube TV منشور مدونة في 26 سبتمبر يشرح جانب من القصة ، حيث كتب: "طلبنا هو أن تتعامل NBCU مع YouTube TV مثل أي مزود تلفزيوني آخر بعبارة أخرى طوال مدة الاتفاقية ، يسعى YouTube TV للحصول على نفس الأسعار التي تحصل عليها الخدمات ذات الحجم المماثل من NBCU حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم YouTube TV للأعضاء بسعر تنافسى وعادل ".

وذكرت شركة Google الأم لـ YouTube TV في أكتوبر 2020 أن الخدمة لديها أكثر من 3 ملايين عميل، ولم يكن أكثر تحديدًا من ذلك ولم يتم تحديث هذه الأرقام منذ ذلك الحين،و أبلغت Hulu With Live TV ، التي تقدم أرقامًا جديدة للمشتركين كجزء من الأرباح الفصلية للشركة الأم Disney ، مؤخرًا عن حوالي 3.7 مليون مشترك مدفوع اعتبارًا من 3 يوليو 2021، كما أبلغت Sling TV عن 2.44 مليون مشترك اعتبارًا من 30 يونيو 2021.