شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية تختبر مظلة ذكية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مصنع "بوليوت" الروسي التابع لشركة "تيرموديناميكا" من اختبارات مظلة ذكية تستخدم لإنزال المعدات والذخائر جوا،وفقا لموقع روسيا اليوم.

وجرت الاختبارات في مقاطعتي موسكو وريازان وكذلك في شبه جزيرة القرم ، وقال ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الحكومية التى تعد الشركة فرعا لها إن المنظومة تتكون من منصة توضع عليها الحمولة ومظلة مصنوعة على شكل جناح يتم التحكم فيها عن بعد وأجهزة تخصص لتحقيق التحليق الأوتوماتيكى والتوجيه.

ويتم إسقاط الحمولة بناء على إحداثيات يقدمها إلى نظاما "غلوناس" أو "جي بي إس" عن طريق قناة اتصال بمركز القيادة الأرضى، وهناك إمكانية للتحكم في المظلة من قبل مظلي يحقق قيادتها من الجو.

وقد أكدت الاختبارات دقة فائقة لهبوط الحمولة، ولا يزيد الخطأ عن 100 متر عند إسقاط الحمولة من ارتفاع 4000 متر، وبمقدور المنظومة إسقاط الأسلحة والمعدات والذخائر، وتزن المنظومة 250 كيلوجراما وقد يزداد هذا الوزن ضعفا.

وفى أعقاب اختبارات المصنع يجب أن تجرى الاختبارات الجوية والتصميمية التي يتوقع أن تنتهى فى الربع الأول من العام المقبل.