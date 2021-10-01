شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسباب تدفعك للبقاء مع نظام IOS 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل النسخة 15 من أنظمة تشغيلها المختلفة، وذلك حتى تستبدل نظام iOS 14 فى أجهزة آيفون، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية، لكن لم توقف الشركة الدعم الأمنى ودعم التطبيقات فى نظام iOS 14، لذلك تستطيع الاستمرار فى استخدام النظام دون مشاكل.

وذلك ما دفع الكثير من المستخدمين للبقاء مع النظام القديم دون محاولة الترقية إلى النظام الجديد.

وتوجد مجموعة من المميزات التى تبرر بقاء المستخدمين مع نظام iOS 14 بدلًا من الانتقال إلى النظام الجديد، ومن ضمنها:

أجهزة الشركات التي تستخدم نظام iOS 14 وتقوم بعض الشركات بتوزيع هواتف آيفون أو أجهزة آيباد لموظفيها، وذلك من أجل الإبقاء على سير العمل بشكل جيد.

وتفضل بعض هذه الشركات الانتظار وعدم تحديث هواتفها وأجهزتها إلى النسخ الجديدة من النظام فور توافرها.

لذلك إن كنت تعمل فى أحد هذه الشركات أو تنتمى لواحدة من هذه المؤسسات، فإنك مجبر على استخدام iOS 14.

وبما أن أبل قررت دعم iOS 14 لفترة أطول قليلاً، فإن هذا يعني أن المستخدمين لن يواجهوا مشاكل مع شركاتهم وأن الشركات قد تظل تستخدم النظام لفترة أطول.

دعم التطبيقات والملحقات وتتأخر بعض التطبيقات فى دعم الأنظمة الجديدة، وتأخذ بعض الوقت حتى تقوم بدعمها وتحديث تطبيقاتها لتعمل معها بشكل جيد.

لذلك قد تحتاج للبقاء مع نظام iOS 14 لفترة أطول حتى تقوم الشركة بتحديث تطبيقاتها التى تحتاجها.

كما أن بعض شركات الطرفيات تأخذ بعض الوقت حتى تقوم بتحديث تطبيقات أجهزتها لتعمل بشكل جيد مع الأنظمة الجديدة.

المشاكل الصغيرة والأعطال ويواجه أى نظام تشغيل فى الفترة الأولى من عمره مجموعة من المشاكل والأعطال الصغيرة الفريدة.

ويحتاج فريق العمل على تطوير النظام إلى بعض الوقت حتى يتمكن من حل هذه المشاكل التي تواجه المستخدمين.

وعلى الرغم من أن نظام iOS 15 مستقر وثابت حتى الآن، إلا أن بعض المشاكل الصغيرة بدأت في الظهور، وقد واجه بعض المستخدمين مشاكل عند استخدام ساعة أبل مع أجهزتهم التي تعمل بنظام iOS 15.

وواجه البعض الآخر مشاكل تسبب في نفاذ البطارية بشكل سريع أو إرتفاع درجة حرارة الأجهزة، ومن المتوقع أن تقوم آبل بحل هذه المشاكل مع التحديث القادم للنظام، لذلك فإن كنت تواجه إحدى هذه المشاكل، فإنه من الأفضل الإنتظار مع نظام iOS 14 بدلًا من الترقية.

الميزات الجديدة والمؤجلة وقد لا تشعر أنك فى حاجة إلى الترقية إلى نظام جديد بسبب الميزات المؤجلة فى iOS 15، حيث قامت أبل بتأجيل جزء كبير من مميزاته.

وتوجد مجموعة مميزات مثل خاصية التحكم العام ومشاركة المحتوى عبر مكالمات Facetime أو دعم شبكة Find My مع سماعات Airpods.

وقد تأخرت هذه المميزات عن الإطلاق الرسمي، وتعد آبل بإطلاقها رسميًا خلال الفترة القادمة.

لذلك قد يرى البعض بأن نظام iOS 15 لا يقدم مميزات جديدة تستحق الترقية إليها والمخاطرة بمشاكل الأداء.