شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف نوع جديد من السحالى جنوب بيرو أعلى جبال الأنديز بارتفاع 4500 متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الحماية الوطنية في بيرو، اكتشاف العلماء، نوعًا جديدًا من السحالي في بيرو، حيث تم العثور على الأنواع الجديدة من السحالي المسماة ليولايموس فاريانتي، في جبال الأنديز البيروفية على ارتفاع 4500 متر، وفقًا لبيان صادر عن الخدمة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية من قبل الدولة.

وقالت وكالة الحماية الوطنية، في بيان، إن "الاكتشاف الأخير لنوع جديد من السحالي يمثل مساهمة قيمة للمناطق الطبيعية المحمية في بيرو للعالم، وأن رأس السحلية رمادي غامق، ولدى الإناث جفون صفراء شاحبة"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة BBC.



السحالى الجديدة

تم تسجيل الاكتشاف قبل أسابيع قليلة بالتعاون مع علماء من الأرجنتين وتشيلي وبوليفيا، واكتشاف هذا النوع من السحالي الذي سُمي "ليولايموس فاريانتي"، حصل في محمية كوتاهواسي، وهي منطقة طبيعية محمية في أريكويبا جنوب البيرو البالغة مساحتها 490 ألفاً و550 هكتاراً على علو 4500 متر، وفقًا للهيئة.