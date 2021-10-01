باستخدام المكياج.. باحثون ينجحون في خداع ميزة التعرف على الوجه

ووجدت الدراسة، أنه عند تطبيق نمط المكياج الذي تم إنشاؤه بواسطة خوارزميات معينة وتم تجاوز الأنظمة بمعدل نجاح يقارب 100%.

وشارك عشرون متطوعًا (10 رجال و10 نساء) في الدراسة، ووضعوا مكياجًا على أكثر المناطق التي يمكن تحديدها من الوجه وفقًا للخريطة الحرارية التي تم إنشاؤها بواسطة المبرمجين، أو تم تطبيق ماكياج بطريقة عشوائية.



ثم واجه الأشخاص الخاضعون للاختبار ظروف مراقبة حقيقية من خلال السير في ممر مجهز بكاميرتين وظروف إضاءة جيدة.

تمكن نظام المراقبة تحديد الأشخاص من إظهار نتائج صحيحة بنسبة 1.22% فقط، وقال نيتسان جوتا، المؤلف الرئيسي للدراسة: "لقد فوجئت بنتائج الدراسة، توقعت نجاحا ولكن ليس بهذه النسبة المذهلة".