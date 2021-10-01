شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسرع طريقة لتفريغ الصور عبر آيفون.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد الكثير من الطرق من أجل تفريغ الخلفية من الصور الموجودة على هواتف آيفون، لكن تعتمد هذه الطرق على تثبيت تطبيقات خارجية وتأخذ الكثير من الخطوات، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وبفضل تطبيق سيرى فإنك تستطيع تفريغ الصور الخاصة بك بسرعة وعبر خطوة واحدة دون تطبيقات خارجية، حيث يمكنك تحميل مجموعة من الاختصارات التي تستطيع استخدامها مباشرةً عبر تطبيق سيري من موقع RoutineHUb.

تفريغ صور عبر آيفون بسرعة بدون تطبيقات خارجية: - توجه فى البداية إلى الموقع RoutineHUb، وقم بتحميل اختصار حذف الخلفية، وقم بفتح الاختصار عبر تطبيق الاختصارات الخاص بآيفون.

- قم بفتح تطبيق الاختصارات مجددًا واختيار الاختصار الجديد الذى قمنا بتثبيته، وعندما تضغط على الاختصار فإنه يطلب منك الموافقة على صلاحيات الوصول للصور.

- سيعرض لك التطبيق بعد ذلك مكتبة الصور الخاصة بك، ويمكنك أن تختار أى صورة ترغب فيها، ولكن كلما زادت جودة الصورة وكان الهدف منفصلًا عن الخلفية وواضحًا كلما كانت إزالة الخلفية أفضل وأسهل.

- عندما تختار الصورة التى ترغب فى إزالة الخلفية منها، فإن التطبيق يطلب منك صلاحية الوصول إلى موقع أدوبى.

- بعد أن تمنح التطبيق صلاحية الوصول إلى الموقع الذي يحتاجه، فإنه يعرض لك النتيجة النهائية من الصورة دون الخلفية.

- تستطيع بعد ذلك حفظ الصورة الجديدة دون الحاجة إلى التوجه لأي تطبيق خارجي أو استخدام أي موقع خارجي.

- ستجد الصورة الجديدة بعد الحفظ متاحة في مكتبة الصور إلى جانب صورك القديمة والصورة الأصلي، وتكون الصورة الجديدة بتنسيق PNG .

- تستطيع استخدام الصورة الجديدة كما ترغب، حيث تستطيع دمجها مع أى صورة أخرى تمتلكها، أو حتى تستطيع استخدامها فى مقاطع الفيديو وغيرها من الأمور.