شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب سيتوقف عن العمل على مزيد من هواتف أندرويد وأيفون بحلول نوفمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب 2021 على وشك الانتهاء، وهذا يعني أن هناك دورة أخرى من واتس آب تنتهي بدعم بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وأجهزة أيفون، شارك واتس آب قائمة الأجهزة التي لن تدعم تطبيق واتس آب للمراسلة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2021.

وبشكل عام، ستكون هذه هواتف أندرويد التي تعمل بنظام أندرويد 4.0.3 أو أقل، وأجهزة أبل أيفون التي تعمل بنظام iOS 9 أو أقدم، وإذا كنت تستخدم هاتف أندرويد قديمًا أو أيفون، فقد تضطر إلى القلق بشأن دعم واتس آب.

وإذا كان هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد لا يعمل حتى بنظام أندرويد 4.1 Jelly Bean، والذي تم إصداره في عام 2011، فقد حان الوقت للحصول على ترقية، حيث إنها مشكلة مختلفة إذا كان هاتفك متوافقًا مع ترقيات أندرويد ولم تقم بذلك.

وفي هذه الحالة، ما عليك سوى الانتقال إلى قائمة الإعدادات وتحديد "حول الهاتف: لمعرفة إصدار أندرويد قيد التشغيل، وإذا كان هناك خيار تحديث متاح، فاضغط عليه لمتابعة استخدام واتس آب.

وبالنسبة لمستخدمي أيفون، سيعمل واتس آب فقط على نظام التشغيل iOS 10 أو أعلى، ولا تتضمن قائمة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والتي تم إصدارها من دعم واتس آب الهواتف الذكية من علامات تجارية مثل أبل وSamsung وLG وZTE وHuawei وSony وAlcatel، حيث تشمل هواتف أبل: أيفون SE وأيفون 6S وأيفون 6S Plus.